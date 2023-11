Avizoran nuevas subas para la carne y el pan de hasta el 12%

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Dirigentes de numerosos centros de panaderos de la provincia de Buenos Aires informaron que desde ayer aumentarán sus productos un 8% y adelantaron que los incrementos podrían continuar en la próximas semanas, a raíz de las fuertes subas registradas en los precios de la harina, las materias primas y los combustibles. Sin embargo no es el único aumento, también la carne sufrirá incrementos de hasta el 12% según adelantó el sector.



“Tomamos la decisión luego de los incrementos de los últimos días en la harina, que fue del orden del 30 al 35%, y del azúcar, la levadura, los aditivos y otros insumos que utilizamos en la industria panadera, que subieron entre un 30 y un 50%”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, quien aclaró que “en principio, el aumento del 8% sólo responde a la inflación del mes de octubre, pero que muy posiblemente las subas de los productos panificados continúen en las próximas semanas”.



Por su parte, Roberto Pucciarelli, titular del Centro de Panaderos de Florencio Varela, señaló: “Establecimos un precio de referencia mínimo de 1.200 pesos para el kilo de pan, a partir del índice inflacionario del mes pasado y del intempestivo aumento del combustible de la semana pasada, que no teníamos previsto. En los próximos días continuaremos reuniéndonos, para evaluar la situación y definir cómo seguimos”, indicó.



“Quedamos retrasados con los precios”, expresó Máximo Zamorano, del Centro de Panaderos de San Fernando y Tigre, quien alertó que “el precio sugerido de 1.200 pesos no va a quedar fijo, ya que la liberación de los precios va a alcanzar también al sector panadero”. La decisión fue tomada de manera conjunta por los centros de panaderos de Merlo, Quilmes, Lanús, San Fernando, Tigre, San Miguel, José C Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz y Las Heras, entre otros distritos bonaerenses.



Con miras a las fiestas

Según fuentes del sector cárnico, se esperan subas de entre el 10% y el 12% entre esta semana y la próxima. En consulta con Ámbito, Miguel Schiaretti director de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carne (Ciccra) remarcó que este producto debería aumentar porque la “oferta es escasa”. En tanto se recordó que el kilo de asado de primera calidad ya ronda los $5000.



Los precios en el mercado de Liniers se han movido en los últimos días con incrementos en casi todas las categorías. Sin embargo desde el sector remarcan que es el consumidor el que convalida o no los precios en el mostrador.



“Para los próximos meses lo que se puede esperar es un aumento en el precio de la carne, por varios motivos: primero, porque el Gobierno aumentó el valor del dólar para las exportaciones, con lo cual va a haber un aumento de los novillos de exportación”, sumó. “Por otra parte, es de suponer que la oferta de novillitos va a seguir cayendo y además vamos a ver todavía los efectos de las medidas del Gobierno post devaluación para sostener el consumo. Y en diciembre es un mes donde sube la demanda de carne. Así que es de esperar que los precios en general suban”, remarcó.