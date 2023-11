Durante el 2022 hubo 70 denuncias diarias por violencia de género

lunes 27 de noviembre de 2023 | 18:17hs.

Desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) informaron que durante el 2022 registraron 25.734 denuncias por violencia de género, lo que implica un promedio de 2.145 denuncias al mes y alrededor de 70,5 por día. Estos datos se desprenden de las llamadas recibidas por la Policía de Misiones bajo el Observatorio de Violencia Familiar y Género. En relación a los casos registrados en 2021, que fueron 23.594, hubo un aumento del 9,1% en las denuncias presentadas. Por otra parte, en el año 2022 se registraron seis femicidios en la provincia mientras que este año ya fueron siete.

Según explica el informe, el indicador provincial establece la cantidad de denuncias de casos de violencia por cada mil habitantes. “Se calcula a partir del cociente entre la cantidad de denuncias de casos de violencia en la provincia y la proyección de la cantidad de habitantes de la provincia para el año 2022, multiplicado por mil. El indicador a nivel provincial arroja un valor de 19,3 es decir que, en el año 2022 por cada 1.000 habitantes se registraron 19,3 denuncias. En el año 2021 el indicador fue de 18 denuncias por cada 1.000 habitantes”, menciona el documento del Ipec.

A su vez, el promedio diario de denuncias en el año 2022 fue de 70,5, esto corresponde a unas 2,9 denuncias por hora. En cambio, en el año 2021 se habían registrado en promedio 64,6 denuncias por día, es decir, 2,7 denuncias por hora. Por otra parte, en el 10,1% de las denuncias de violencia había más de una víctima involucrada, mientras que en el 89,9% restante hubo solo una.

De igual forma, entre las llamadas el 77,5% fueron mujeres y el 22,5% fueron hombres. En tanto, en lo que respecta a la edad, mayormente las personas que pidieron ayuda se concentran en la franja etaria de entre 20 y 29 años, es decir, un 27,9% del total. En segundo lugar, se encuentran los denunciantes de entre 30 y 39 años que corresponden a un 22,5% de las 25.734 denuncias.

Asimisma, otra cuestión que se hace hincapié en el informe menciona si la víctima tenía

medidas previas y vigentes a la hora de llevar a cabo la nueva denuncia. “Para el año 2022 el 21,4% de las denuncias si tenían medidas previas vigentes al momento de realizar la nueva denuncia, mientras que el 55,6% no tenía medidas vigentes. El 23% de las denuncias no sabían o no respondieron acerca de la existencia de medidas previas vigentes”.

Parentescos

En sintonía, otros de los aspectos relevados en el informe, fue el parentesco del agresor con la víctima para posteriormente implementar medidas. En la mayoría de los casos, la violencia fue ejercida por alguien del entorno más cercano de la víctima -como su expareja- que ocupó el primer lugar de las denuncias con un 36,5%, seguido por la pareja actual en un 26,8%, o algún familiar con el 23,9%. Si bien, en 49,7% de los casos es la víctima la que realiza la denuncia, también se dan casos en donde es otra persona o institución la que radica.



En el 96,9% de las denuncias se detalló el sexo del agresor. El 70,2% de los casos de violencia fueron realizados por hombres, en cambio en el resto de las denuncias (26,7%) la persona agresora fue una mujer. En cuanto al rango etario del agresor, desde el Ipec indicaron que mayormente fueron ejecutados por personas entre una franja etaria de 20 y 39 años. Precisamente el 27% del total corresponde al rango etario de 20 a 29 y el 22,1% al rango entre 30 y 39 años.

Otra variable mencionada, es la cantidad de agresores en el hecho. “En el 95,4 % de los casos hubo un agresor en el hecho de violencia, mientras que en el 4,6% de los casos restantes hubo más de un agresor. En el 50,7% de los casos la violencia fue psicológica; en el 27,3% fue física. De igual forma, el 9,9 % correspondió a violencia económica patrimonial, un 8,8 % no definida, 1,8% fue violencia sexual y el 1,5 % restante se traduce a violencia simbólica.