Tras los daños, seguros completaron las coberturas

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Las aseguradoras de automotor fueron de las más consultadas luego del granizo, debido que aquellos que contratan un seguro con cobertura total buscaban que éstas se responsabilicen de los costos y daños en los autos.



Al respecto, Santiago Ripoll, vicepresidente de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros (Ampas), manifestó que “en cuanto a los seguros tengo el parte de que todos ya hicieron su gestión sobre los daños y los autos afectados por la granizada en Posadas y están en su totalidad cubiertos”.



Tras ser consultado por qué tipo de coberturas cubre este tipo de daños, Ripoll explicó que “debe ser una cobertura que además de daños a terceros, cubra robo total o parcial, incendio total o parcial y destrucción total o parcial, según la franquicia, de un vehículo por incendio o por accidente”.



Detalló que hay casos que se evaluaron, pero que “se trabajó bien con los prestadores de seguros y no se registró ningún inconveniente al respecto”.



Cobertura total

Ripoll añadió que fue algo inédito y que inmediatamente los asegurados comenzaron a consultar sobre las coberturas y la metodología.



Por su parte, José Martínez, agente de seguro del automotor, explicó que los costos de un seguro contra terceros “que es lo que pide la ley” parte desde $4.500, mientras que uno contra todo riesgo que podría cubrir la caída de granizo sale desde $14.500.



“Hay que tener en cuenta que a más nuevo el auto y el modelo, más costoso el seguro. Hay aseguradoras que tienen un ítem en cuanto a los granizos o daños por temporal, muy pocas. Otras no. Un buen seguro cubre mayormente todo tipo de daños o parcial, siempre y cuando sea contratado por el total”, indicó.



Por otro lado, Miguel Bernave, chapista, contó que “creció la demanda luego de la fuerte tormenta, pero como un arreglo que requiere chapa y pintura, sobre todo en este caso, sacar bollos. Se trata de un trabajo que parte desde $600.000, según los daños”. Por ende, el trabajador indicó: “Quien tiene un buen seguro opta por buscar talleres que trabajen directamente con las aseguradoras. En Posadas, no son muchos, pero el prestador de seguros detalla quién puede hacerle el trabajo. Es cuestión de consultar. Los colegas que trabajan con seguros estuvieron más desbordados por las constantes consultas”.



La ley

La ley de Seguros del Automotor establece la contratación de un seguro de responsabilidad civil, más conocido como seguro contra terceros y es el que brinda cobertura frente a daños físicos y materiales ocasionados a otras personas, transportadas o no, como consecuencia de un accidente de tránsito.

