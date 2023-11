Se profundiza demanda en colocación de parabrisas y vidrios posgranizada

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

A once días del temporal y la granizada que azotó la zona Oeste de Posadas, continúa la demanda de colocación de parabrisas, vidrios en ventanas, compra de tanques y caños para reparar tanto autos como casas que fueron dañadas por los granizos y los fuertes vientos. Tanto casas de parabrisas como comercios dedicados a la venta de vidrios, tanques y caños coincidieron que “fue algo inédito y seguimos con alta demanda y se seguirá así hasta mitad de diciembre porque los daños fueron incontables”.



Desde Parabrisas Uruguay, Mauricio Cabrera, indicó que aún siguen sobrecargados de trabajo tras los daños que provocó el temporal del pasado 16 de noviembre un poco antes de las 6 de la mañana. “En nuestro caso, seguimos trabajando de corrido a fin de cumplir con todos los trabajos que aún hay por hacer”, dijo.



Por su parte, Daniel Martínez, responsable de Vitrage Vidrios, contó que “la mayoría de los vecinos damnificados del Barrio Itaembé Guazú, Santa Rita y demás barrios de la zona Oeste de la capital provincial está cambiando los vidrios comunes por vidrios laminados que son más resistentes, y la demanda sigue alta y continuará así por lo menos por una semana más”.



Parabrisas

Los autos fueron uno de los grandes damnificados además de las casas. Justo en el horario que comenzó a caer el granizo muchos vecinos posadeños se estaban movilizando para ir a trabajar. Esto provocó daños en parabrisas, lunetas, abolladuras, espejos laterales rojos y otros. Lo que generó que los comercios dedicados a la colocación de parabrisas, especialistas en chapa y pintura así como también sacabollos se vean desbordados por la cantidad de clientes. Incluso, once días después del temporal la mayoría de ellos continúa dando turnos y tienen hasta mitad de diciembre cubiertos de trabajo.



“Los horarios que estamos manejando por el tema de granizo durante un mes es de corrido. Desde las 7 de la mañana hasta las 19”, sostuvo Cabrera de Parabrisas Uruguay. Además, añadió que “ya dieron turno para las dos primeras semanas de diciembre”. Comercios de parabrisas se abastecen para tener más stock. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Desde la reconocida casa que coloca parabrisas en Posadas, sostuvieron que “a veces no dan abasto y aunque traten de llegar con todo, se le avisa al cliente si tiene turno a las 7 u 8 de la mañana, que si quedaron algunos autos del día anterior deberá tener paciencia. Buscamos colaborar con todos los vecinos damnificados, se le da aviso y deja la llave, luego se le llama cuando su auto está para que retire”. Contó que normalmente la colocación de un parabrisas tarda entre 20 y 40 minutos, pero “en esta oportunidad excepcional el cliente debe esperar por la cantidad de autos que se vieron afectados y que aún quedan por reparar”. Con anterioridad, este matutino entrevistó a Roberto Cabrera, dueño de Parabrisas Uruguay, quién había manifestado que se tardará tres meses en reparar toda la plaza afectada de Posadas. En aquella oportunidad, manifestó que “siempre suele haber demanda después de los granizos, pero esta es la primera vez que estamos desbordados. Los autos llegan con muchos daños, las piedras eran muy grandes y los autos siguen llegando con todos los vidrios dañados”.



Por su parte, Roberto Protzer, responsable de Parabrisas Avenidas, manifestó que “tienen turnos para dentro de una semana más y considera que luego de eso se va a tranquilizar”. Contó que a comparación de otros comercios dedicados al rubro ellos son más pequeños pero que la demanda también los superó debido que tenían normalmente entre cuatro y cinco autos por semana y en la actualidad ese número lo manejan por día y hasta más el día después del temporal.



Sobre precios, indicó que “si se trata de un parabrisas para un auto modelo 2012 o 2013 parte desde $100.000, mientras que una luneta es más costosa, para el mismo modelo puede valer $130.000 en adelante como promedio”.



Tras ser consultado por el stock, señaló: “Los proveedores responden bien, mayormente nos abastecemos semana de por medio. En la actualidad, por este contexto cada semana para tener stock para la colocación de parabrisas y lunetas, también colocamos espejos laterales”.



Vidrios

El responsable de vidriería Vitrage, Daniel Martínez, indicó que “los vidrios laminados son más costosos pero evita que cuando exista algún impacto, vuelen vidrios por todos lados”. Explicó que “luego del temporal, muchos optaron por este tipo de vidrios debido a que si sufre algún daño no se rompe directamente. Son vidrios de seguridad que no se fragmentan”.



“El que pudo cambiar por un vidrio más seguro, lo hizo. Aunque se le explica que una tormenta como esa, va a romper igual, pero no es peligroso porque no se desarma. Como los parabrisas de los autos”, detalló.



Según Martínez, la colocación postemporal fue en ventanales en primer lugar. Después en puertas. “Todo aquel que tenía vidrios en puertas, ventanas, o algún detalle en algún lugar específico de la casa, sufrió daño con el granizo. Y es un material que cuando está roto, es importante reemplazarlo para evitar que alguien se lastime”, dijo el comerciante.



En cuánto a costos, sostuvo que si se trata de colocar los vidrios -cuatro en una ventana normal de madera, o una de dos hojas- en promedio uno laminado cuesta $60.000, mientras que el común de 4 milímetros cuesta $22.000. En todos los casos con colocación completa.



“En estos momentos estamos trabajando en el local ubicado por Lavalle casi San Juan. El vecino de Itaembé Guazú nos trae la abertura, es decir, su ventana y se coloca el vidrio acá. Todo lo que sea colocación a domicilio, dejamos los turnos para la semana próxima porque no estamos dando abasto”, dijo. Relató que suspendió la colocación a domicilio debido a que los costos se encarecen. “Estamos atrasados en cuánto a trabajos. Lo que sea cambiar techos de vidrio y cosas más grandes que requieren mayor tiempo y horas de laburo lo pactamos para la otra semana”, cerró.



Martínez apuntó que “por dos semanas más tendrán trabajo relacionado a la granizada porque los daños fueron incontables”.



Tanques y caños

Por otro lado, otro de los grandes artículos afectados que están a la intemperie en los patios de las casas fueron los tanques y caños de agua. Al respecto, José Luis Goltchack, responsable de Don Emilio, confirmó que la demanda y consultas sobre tanques también persisten. Relató que en la actualidad “los tanques que hay a disposición son de polietileno de bicapa o tricapa”. Detalló que un tanque de bicapa de 400 litros vale $56.395, uno de 600 litros cuesta $70.373, y de 1.000 litros vale $118.653.

Los tanques más solicitados fueron los de tricapa; tienen más resistencia. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Por su parte, Diego Bres, empleado de Fibroplástica, coincidió que la demanda continúa y que la venta de tanques “tuvo una alta demanda desde la caída de granizos”. Contó que lo más pedido son los reforzados a fin de “evitar que vuelva a suceder algún tipo de rotura, pero que ante tal evento climático cualquier material queda expuesto por más excelente calidad que sea”.



“Hay tanques con doble resistencia, y otros con triple resistencia. Estos últimos fueron los que más salieron. Los que están en el barrio Itaembé Guazú en su mayoría son bicapa”, reflexionó.



Sobre costos, sostuvo que un tanque de 600 litros de bicapa parte desde $54.800. Mientras que uno de 850 litros -también de bicapa- sale $70.800. Por otro lado, un tanque de 600 litros de tricapa cuesta alrededor de los $105.000. Los caños de PVC de cuatro metros de 100 milímetros vale $6.000 y de 110 -más reforzados- parten desde $10.500, “estos suelen ser usados tipo canaleta, desagües o cloacas, en el exterior de las casas”.

