Chubut anticipó que no podrá pagar aguinaldos

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió ayer que su provincia no va a poder pagar los aguinaldos debido a que la rebaja del Impuesto a las Ganancias, que impulsó el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Congreso, le restó fondos de coparticipación.



“Chubut no va a poder pagar los aguinaldos producto de la irresponsabilidad de Massa. Hay otras provincias en esta situación”, alertó Torres en declaraciones al programa “Si pasa, pasa”, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. El dirigente de Juntos por el Cambio consideró que “hay sobrada jurisprudencia” para cuestionar ante los tribunales la ley que establece la eliminación del tributo para casi todos los salarios.



Torres indicó que el presidente Alberto Fernández debería compensar por medio de un DNU a las provincias por los fondos que perdieron en la decisión del peronismo llevada a cabo en medio de la campaña electoral. “



En tanto el gobernador electo de Santa Fe Maximiliano Pullaro afirmó ayer que su gobierno va a hacer “un esfuerzo para pagar los aguinaldos” y el sueldo de diciembre. El gobernador electo habló en Radio Rivadavia, donde minutos antes su par de Chubut, Ignacio Torres, había anticipado que no puede hacer frente al compromiso debido a la reducción de recursos que sufrió la provincia.



Por otra parte el gobernador electo de Chaco Leandro Zdero se diferenció del gobernador de Chubut y anticipó el pago de aguinaldo para los estatales de su provincia. “Quiero llevar tranquilidad a los chaqueños. El pago de aguinaldos estará garantizado”. En tanto, el ministro de Economía provincial, Santiago Pérez Pons, también ratificó que el pago de los aguinaldos y los salarios de diciembre están contemplados. Pese a las situaciones particulares de las jurisdicciones en general había malestar por el impacto de la quita de Ganancias en la recaudación de fin de año.