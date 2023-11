Francos: “Al principio será un momento complicado”

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Guillermo Francos, designado como ministro del Interior por el presidente electo Javier Milei pasó por la mesa de Mirtha Legrand ayer y habló de las medidas que se tomarán al inicio de la gestión. También consultado por quien será el encargado de ocupar la cartera del Ministerio de Economía, evitó confirmar a Luis Caputo.



Francos sostuvo que la prioridad del próximo Ejecutivo será “atender las necesidades sociales”. “Lo que sobra se va a destinar a otras cosas, como obra pública”, sostuvo Francos, quien matizó la enfática propuesta de Milei de eliminar completamente la obra pública.



Por la buena situación económica de 2024 es que Francos le bajó el tono a la dureza del ajuste al mencionar el incremento de las exportaciones en 2024 en sectores clave como el campo, gas, litio y petróleo.



Gabinete en armado

Francos se refirió a uno de los principales temas de los últimos días: el rol que tendrá Luis “Toto” Caputo en el Gobierno. “Todavía no hay un nombramiento de Caputo para el ministerio [de Economía]. Hay conversaciones, pero no está designado aún”, expresó.



En la misma línea, aseguró que “no está resuelto que Patricia Bullrich sea ministra” luego de que el periodista Marcelo Bonelli, quien se encontraba en la mesa, lo dijera.La designación de Bullrich, todavía no confirmada de manera oficial por el mandatario electo, también fue otro de los temas más debatidos en los últimos días. La futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien había sido anunciada como la persona a cargo de las áreas de Seguridad y Defensa durante la campaña, se reunió este viernes con autoridades policiales y subrayó que va a interactuar con ambos sectores, “más allá de quiénes sean los ministros”.