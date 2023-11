Siguen las negociaciones entre Milei y Macri por la presidencia de Diputados

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Entre los frentes abiertos que tiene Javier Milei respecto de la composición de su futuro gobierno, los nombres que ya están y los que faltan, hay un cargo que le preocupa en particular: el titular de la Cámara de Diputados.



El presidente electo lo considera clave por varias razones, pero una sobresale en particular: la necesidad de ampliar su base de sustentación, en medio de las negociaciones con el PRO y el armado del gabinete. Y tendría un elegido: Florencio Randazzo, quien compite contra Cristian Ritondo y otro candidato cuyo nombre se mantiene en reserva.



Los perfilados para ocupar la presidencia del cuerpo Ritondo (PRO-Juntos por el Cambio) y Randazzo (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal) tienen muy distintos promotores. El primero, es impulsado por Mauricio Macri en virtud del acuerdo electoral que se tejió para el balotaje, y el segundo como resultado de la apertura de espacios para el oficialismo cordobés referenciado en el liderazgo del gobernador y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.



Para definir el nombre hay tiempo hasta el jueves 7 de diciembre, cuando está prevista la sesión preparatoria en la que jurarán los 130 diputados elegidos en octubre y la elección de las cuatro autoridades de la Cámara, el presidente y los tres vices. Si bien ambos candidatos mantienen la cautela, por lo bajo o con mensajes indirectos expresan sus puntos a favor: Ritondo pone sobre la mesa la cantidad de fiscales que aportó al escrutinio del balotaje para la boleta de Javier Milei y el número de diputados nacionales que acercaría en caso de estar al frente de un interbloque oficialista. Randazzo, en tanto, apareció en los últimos días en una foto en redes sociales con el diputado nacional electo por LLA Ricardo Bussi (Tucumán), y sobre la que éste último escribió: “Quizás, futuro presidente de la Cámara Baja...”. A diferencia de Ritondo que, según fuentes de ese espacio, dice aportar al futuro oficialismo unos 40 diputados; Randazzo sólo sumaría a los cuatro o cinco integrantes de Córdoba Federal, ya que Natalia de la Sota se expresó abiertamente en contra de las políticas de Milei y para el balotaje militó la boleta de Sergio Massa.



La novedad en las últimas horas es que hoy habría una reunión clave en la que los diputados electos de La Libertad Avanza que se plantarán con la idea de que Milei confirme al titular de Diputados.



Desde el FdT, que a priori contará con el mayor número de bancas de acuerdo a los resultados de octubre, prefieren “aguardar a que la LLA defina cuál será su volumen y su propuesta de candidato a presidir la Cámara”.



La bancada que actualmente preside el santafesino Germán Martínez tendrá 105 diputados, y según confiaron algunos de sus integrantes en diálogo con la prensa parlamentaria, prefieren que “si existe el gesto de darle la presidencia al oficialismo, más allá del número de bancas, que al menos sea alguien del propio signo de Milei, es decir de LLA”.



En esa hipótesis, los que aparecen como candidatos son el porteño Oscar Zago, el puntano Carlos D’Alessandro y el bonaerense Guillermo Montenegro; tres de los 38 diputados electos que estarán el lunes en la reunión que se llevará a cabo en el Hotel Libertador para intentar reforzar esta posición con el argumento de que “la sociedad” los “eligió” a ellos.



“Los candidatos a presidir no son solamente Randazzo y Ritondo, el lunes vamos a sentarnos y discutir quién será. Yo por supuesto que prefiero a alguien de La Libertad Avanza y estoy para hacerlo, soy uno de los que siempre expresé que veníamos trabajando con el presidente (por Milei) para eso”, señaló Zago en declaraciones radiales. Además, en el FdT aún no se zanjó el debate interno en el que algunos de sus integrantes plantean que “la presidencia debe quedar en manos de la fuerza más numerosa”, es decir la propia; aunque importantes referentes de lo que fue Unión por la Patria (UP) le bajaron el tono a esa postura.

Viaje a EE.UU. con Posse y Caputo

Ayer por la noche, el presidente electo Javier Milei emprendía su viaje a Estados Unidos, donde realizará una gira por Nueva York y Washington. Estará acompañado por el futuro jefe de Gabinete y armador, Nicolás Posse. Junto a ellos también estará Luis “Toto” Caputo, uno de los más firmes candidatos para ocupar el cargo de ministro de Economía, a partir del 10 de diciembre. El viaje tendrá dos escalas en su gira: primero en Nueva Yoirk, con un tinte más personal y espiritual. Luego, en Washington, habrá una agenda netamente política y ecconómica, para entablar vínculos con la administración de Joe Biden. El objetivo de la mini gira por EEUU es avanzar en una nueva hoja de ruta de relaciones bilaterales. El viaje se debió hacer el viernes pero se suspendió en medio de la interna por el armado del Gabinete.