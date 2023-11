Posible titular del Conicet negó un cierre de la entidad

domingo 26 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El posible titular del Conicet en el nuevo gobierno de Javier Milei, Daniel Salamone, negó ayer el cierre del organismo y aseguró que orientará “la investigación en las áreas que necesita el país”. Luego de que el líder libertario afirmara varias veces en campaña su intención de dejar al desarrollo científico en manos del sector privado, el posible funcionario nacional fue consultado sobre esos dichos y señaló: “No, para nada (se va a cerrar el Conicet). Todo lo contrario: vamos a seguir trabajando y muy fuerte”.

“El Conicet es una de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien”, señaló. En sus declaraciones radiales, Salomone que “no se aumentó la producción (científica), pero eso no es culpa de los científicos”. “Además de los mecanismos que existen, vamos buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos”, agregó en relación al viraje de la entidad en materia científica y de financiamiento.