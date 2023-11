Katopodis: “Milei ya frenó la obra pública en todo el país”

domingo 26 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró ayer que el presidente electo, Javier Milei, con los anuncios que formuló esta semana logró “frenar” la continuidad de los proyectos de infraestructura que estaban en marcha en todo el país.

“Javier Milei ratificó, como Presidente electo, sus anuncios de campaña. Ya selló el primero: frenó la obra pública a lo largo y ancho de la Argentina”, señaló ayer Katopodis en un mensaje publicado su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

El ministro indicó que trabajadores abocados a obras públicas recibieron telegramas de despido y que serán “cientos de miles” los que perderán sus empleos, con el agravante de que sus familias “enfrentarán dolor y sufrimiento”.

Además, el funcionario consideró que el freno a la obra pública provocará que “cientos de pymes y empresas de la construcción vuelvan a estar en convocatoria de acreedores, tal como sucedió en 2018 y 2019 con el Plan Económico de (el ex presidente) Mauricio Macri”.

En ese sentido, Katopodis posteó un comunicado de la Comisión directiva de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en el que manifiestan “preocupación por los 220 mil puestos de trabajo actualmente en ejecución”.

En la misma línea, el ministro recordó que desde el inicio de la gestión en el Ministerio de Obras Públicas, desarrollaron “7.265 obras en todo el país (en acuerdo con gobernadores e intendentes de todos los colores políticos)”, y agregó, “finalizamos 4.434 y al 19 de noviembre estaban en ejecución 2.308”, detalló.

“Ese trabajo nos permitió alcanzar el 100% de los municipios y gobiernos locales, y llegar al récord histórico de 480.000 empleos en el sector de la construcción”, enfatizó. Katopodis remarcó que “el 50% de esos puestos de trabajo dependen de la obra pública, sostenida por el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y municipales”.

Promueven competitividad

Las obras públicas “son centrales para la dinámica económica del país” porque “mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica”, coincidieron economistas en relación a la propuesta del presidente electo Javier Milei de suspender las mismas y estimular la inversión privada. El economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Martín Burgos, sostuvo en diálogo con Télam que “las obras publicas son centrales para la dinámica económica del país, porque mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica”.

“Éstas no tienen una rentabilidad fácilmente medible porque los que circulan en una ruta no siempre lo hacen para un negocio y los que lo hacen por negocio no queda claro el costo que eso representa, y esa es la razón por la cual lo suele hacer el Estado y se cobra un peaje”, contempló Burgos. En este sentido, recalcó que “es muy probable que el privado no pueda hacer esas obras y en todo caso deberían planificarse en el marco de un plan integral para evitar superposiciones”.

“El financiamiento de largo plazo para obras que duran mucho tiempo es clave, y casi siempre recae en el Estado o en bancos estatales, con lo cual es inevitable el apoyo estatal”, enfatizó. Por su parte, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, afirmó que “pensar la obra pública solamente como inversión privada es un problema” porque “hay obra que no haría nunca el sector privado porque no tiene ganancia necesariamente pero a nivel social sí”. z