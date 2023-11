Casamientos: promedio se mantiene y priman las parejas jóvenes

sábado 25 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

Casarse pasó de moda se escucha hace tiempo. Pero a Misiones parece que esa tendencia no llegó. Según las estadísticas oficiales del Registro Provincial de las Personas, un promedio de 4.600 parejas se casan por año en la tierra colorada o lo que es igual a 9.200 personas que circulan por algunas de las oficinas o delegaciones que la entidad tiene distribuidas en la geografía provincial para dar el “sí, quiero”.

Otro dato llamativo es que los que más piden citas para casarse son los jóvenes, parejas que tienen entre 20 y 30 años en promedio.

La única vez que cayeron las cifras fue durante la etapa más dura de la pandemia de Covid-19, en el año 2020. Para poner en números las uniones se puede dar cuenta que en 2016 hubo 4.695 matrimonios, en 2017 se casaron 5.094 parejas, en 2018 los casados fueron 4.858, en 2019 se llegó a la cifra de 4.647 matrimonios, en 2020 sólo fueron 3.690, en 2021 volvió a incrementarse el número y hubo 4.750 casamientos civiles y el año pasado -última cifra oficial disponible- se casaron 4.801 parejas entre matrimonios de personas heterosexuales o los igualitarios.

Desglosando esos datos por zonas, el año anterior la mayor cantidad de matrimonios ocurrió en el departamento Capital (1.521), le siguió el departamento Oberá (502), luego el departamento Iguazú (369) y en cuarto lugar el departamento Eldorado (335), el resto de los matrimonios se celebraron los trece departamentos restantes de Misiones.

“Nosotros tenemos 100 oficinas en toda la provincia y la gran mayoría de estas celebran matrimonios, salvo las que estén en hospitales, por supuesto. Pero el resto de las oficinas del Registro están habilitadas para celebrar matrimonios. Así que las parejas se acercan allí, solicitan el turno, se les da las declaraciones juradas y los requisitos que tienen que traer y se presenta todo eso y se celebra el matrimonio”, explicó al respecto Paula Echeverría, directora del Registro Provincial de las Personas.

También comentó que se sostiene el número de matrimonios igualitarios en torno a los 20 casamientos por año.

Por otro lado, consultada sobre quiénes son los que siguen eligiendo casarse hoy en día, resaltó que entre los jóvenes y principalmente en el interior de la provincia hay mucho valor hacia la institución del matrimonio.

“Es gente entre el rango de los 20 años, incluso menos edad, entre los 17 a los 30 años. Tenemos gente joven casándose. Eso rompe de alguna manera el mito de que los chicos no quieren casarse. Aunque si bien se mantienen los números con los años, se da mucho en el interior donde los contrayentes suelen ser más jóvenes que los que se casan acá en Posadas”, señaló.

Formalizar

En otro tramo se refirió a la formalización de las uniones convivenciales, que hasta octubre último habían sido 324 en la provincia en lo que va del 2023.

“Es un trámite muy similar al del matrimonio, porque también en definitiva se necesitan dos testigos, hay que acercarse al registro, llenar formularios”, dijo y consultada sobre por qué alguien elige la unión convivencial por sobre el matrimonio, sostuvo: “Creo que todos tenemos el imaginario de que es menos comprometida la unión convivencial que el matrimonio. Si bien no tiene las mismas consecuencias legales un matrimonio que una unión convivencial, en el matrimonio por ejemplo está el derecho sucesorio que no existe en la unión convivencial. Es decir, el concubino no hereda del otro concubino. Entonces las consecuencias no son las mismas”.

En ese punto indicó que quienes eligen las uniones son personas que llevan años de pareja. “Suele ser más bien un trámite administrativo la unión convivencial, por ejemplo, cuando tienen que hacerlo por la obra social o para obtener alguna vivienda, ahí se acercan a registrar la unión convivencial. Así que son personas un poco más grandes, con hijos, con algún proyecto de vida en común y les está faltando eso, que antes era la declaración jurada en la Policía del concubinato. Pero hoy la única prueba de la unión convivencial es esa acta que se registra en el Registro de las Personas”, destacó.

Por último indicó que los trámites que deben reunir las parejas para el matrimonio o la unión convivencial son rápidos, simples y fáciles de lograr y que toda la información y requisitos están publicados en www.registrocivil.misiones.gov.ar.

Agregó que no hay demoras en la solicitud de turnos y fechas para casarse.

“La sala de matrimonios en Posadas trabaja a la mañana, a la tarde, celebra incluso ceremonias los fines de semana si es necesario. Tiene mucho trabajo, pero tiene una agenda de turnos amplia y disponible”, finalizó.



Los valores y los requisitos

Toda la información y los requisitos a presentar para matrimonios o uniones convivenciales están publicados en www.registrocivil.misiones.gov.ar donde también se aclara que la solicitud de turnos es de forma personal y presencial en la Sala Única de Matrimonios de Posadas (avenida Trincheras de San José y Perito Moreno) o en las delegaciones de toda la provincia. Todos los trámites requeridos deben cumplirmentarse al menos una semana antes de la ceremonia.

Además se deben abonar tasas que varían según el caso. Casarse dentro de la oficina del registro en día y horario de atención al público tiene un costo de $10.700; hacerlo dentro de la oficina en día y horario fuera de atención al público vale $16.050; celebrar el matrimonio fuera de la oficina en día y horario de atención al público cuesta $29.350 y los matrimonios celebrados fuera de la oficina en día y horario distinta de atención al público tienen un costo de $37.500.

Las uniones convivenciales en Posadas se realizan únicamente en las oficinas de la Chacra 32-33; Villa Cabello; el CAV (avenida Urquiza y San Martín) e Itaembé Miní. La tasa a abonar es de $4.500.





¿Casados sin hijos?: cada vez nacen menos bebés