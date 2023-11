Patricia Bullrich será ministra de Seguridad en el gobierno de Milei

viernes 24 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Como parte de los acuerdos alcanzados en el “pacto de Acassuso”, Patricia Bullrich aceptó la oferta de Javier Milei de volver a conducir el Ministerio de Seguridad desde el 10 de diciembre.

La excandidata presidencial había dicho que no quería regresar, pero finalmente decidió hacerlo sobre la base de la necesidad de afianzar la alianza política con La Libertad Avanza, que había entrado en una nebulosa ante la ausencia de propuestas a macristas y bullrichistas de sumarse al gabinete.

Con Macri de viaje en Arabia Saudita, aunque en contacto telefónico permanente, las negociaciones entre libertarios y halcones del PRO entraron en una nueva fase de definiciones.

De por sí, Luis “Toto” Caputo, exsecretario de Finanzas y extitular del Banco Central durante la gestión de Macri, es el principal candidato de Milei para el Ministerio de Economía, mientras que Omar Yasin, abogado laboralista del PRO que asesoró a Bullrich y fue funcionario de Jorge Triaca, está mencionado como el posible secretario de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano.

“Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, afirmó Bullrich en declaraciones a TN, aunque aclaró: “Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”. Y agregó: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.

La titular del PRO admitió que rechaza la posible fusión de Seguridad y Defensa, como impulsaban algunos sectores de La Libertad Avanza cercanos a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel.

El regreso de Bullrich a Seguridad no sólo confirma la importancia que le da Milei a su pacto con los líderes del PRO sino que ocasionará seguras repercusiones en el partido que fundó Macri y en Juntos por el Cambio, donde advertían que un cogobierno del libertario con el expresidente y la jefa partidaria formalizará la ruptura que se instaló en la coalición opositora tras las elecciones generales.

Bullrich fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y ahora tendrá otra oportunidad de pilotear un área caliente en la que se destacó durante el gobierno de Cambiemos. Luis Petri, su compañero de fórmula, suena como posible ministro de Defensa, pero aún está sujeto a tratativas que encabeza el designado jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, quien en las últimas horas está piloteando negociaciones de todo tipo junto con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos.

Ocampo no estará en el BCRA

El equipo económico de Javier Milei tuvo su primera baja antes de comenzar. Emilio Ocampo, designado por el presidente electo para presidir el Banco Central desde antes de la primera vuelta electoral, se bajó para ocupar ese lugar, según pudo saber Infobae de fuentes de La Libertad Avanza.

Ocampo fue el primer funcionario designado por Milei para integrar su gobierno el pasado 22 de septiembre. En plena campaña para la primera vuelta electoral, Milei lo mencionó como un protagonista central de su plan de dolarizar la economía y suprimir el BCRA. “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, dijo entonces Milei.

La posible llegada de Luis Caputo al ministerio de Economía, quien planea un esquema diferente para resolver el desarme del stock de Leliq, fue el factor determinante para la salida de Ocampo del equipo de Milei.

El nombre que más suena para ocupar la presidencia del Banco Central es del de Demián Reidel, quien fue vicepresidente de la entidad durante la gestión de Federico Sturzenegger.



Píparo no será directora de Anses

La diputada nacional y excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, no ocupará finalmente el cargo de directora de la Anses durante el gobierno de Javier Milei, informaron ayer fuentes cercanas a la legisladora.

Las fuentes no explicaron los motivos por los cuales se dio marcha atrás con la designación de Píparo ni tampoco dieron información sobre quién estará a cargo del organismo.

Píparo se iba a reunir la semana que viene con la actual titular de la Anses, Fernanda Raverta, para “iniciar la transición”.

Piparo, de 47 años, llegó a ser diputada de la provincia de Buenos Aires en 2017 dentro de la coalición opositora Cambiemos.





