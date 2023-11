Los desafíos que afrontará La Libertad Avanza en el Congreso

viernes 24 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El Congreso de la Nación tendrá un fuerte protagonismo durante los primeros años del gobierno de Javier Milei. Su intención es mandar un paquete de leyes al Parlamento para avanzar con las reformas prioritarias para su gobierno.

Pero además de los conflictos que pueden generar las medidas que busca implementar, la administración de La Libertad Avanza enfrenta una fuerte debilidad parlamentaria que no sólo podría hacer caer varios de sus proyectos sino que, además, podría perder lugares estratégicos en el Congreso.

El próximo 6 de diciembre se realizará la jura de los legisladores que empezarán su gestión el domingo 10 de diciembre cuando asuma la fórmula presidencial. A partir de ese momento empezará un corto plazo en el Parlamento para elegir las autoridades de las Cámaras, y acá es donde enfrentará el primer conflicto.

En el Senado de la Nación la presidencia estará a cargo de Victoria Villarruel, traspaso que comenzó con Cristina Kirchner. Pero el puesto crucial será el de presidente provisional, tema que no estuvo incluido en la charla entre las dos mujeres.

El cargo es de vital importancia, no sólo porque es quien suplantará a Villarruel en las sesiones, sino porque quien lo ocupe quedará primero en la línea sucesoria en el caso de que el presidente y vicepresidente de la Nación estén impedidos de ejercer el mandato.

Aunque por uso y costumbre el cargo queda para el oficialismo por estar en la línea sucesoria, quien lo ocupe es elegido por votación de sus pares, por lo que el que tenga el mayor número de votos es quien corre con ventaja.

La Libertad Avanza tendrá un bloque de 7 senadores, totalmente marginal si se tiene en cuenta el peso que tendrá Unión por la Patria con 34 legisladores propios. Tampoco podría hacer frente a una votación “mano a mano” contra el peronismo si suma a la totalidad de Juntos por el Cambio (24 senadores), por lo que existe la posibilidad de que el peronismo se quede con ese lugar.

Pero no sólo la presidencia suplente del Senado está en juego. En Diputados también hay que elegir a las autoridades y no sólo que también es por voto de los legisladores sino que, además, está en la línea de sucesión presidencial detrás de las autoridades del Senado. Al igual que en el Senado, es costumbre que ese lugar lo ocupe el oficialismo -como sucedió en la gestión Cambiemos con Emilio Monzó- pero no todos los legisladores de UP piensan de esa forma.

Para los próximos dos años, el bloque de LLA en la Cámara Baja es de 38 diputados, mientras que los de UP suman 103. Aunque el grupo que responde a Milei incluye a los diputados del PRO, lograría apenas 81.