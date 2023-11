Autoridades provinciales plantean sus dudas sobre el plan de Milei para la obra pública

jueves 23 de noviembre de 2023 | 16:33hs.

“La obra publica se termina. No tenemos plata. El défiti fiscal es de 5 puntos del PBI y si tenemos en cuenta el Banco Central, se suman otros 10. Tenemos un déficit fiscal de 15% del PBI. No es una solución dejar a los argentinos pobres. Hay que recortar donde se roba, que es la obra pública”.", afirmó Javier Milei, presidente electo de Argentina en una de las entrevistas que brindó en la semana posterior a ser elegido. Y remató diciendo que "las obras de municipios y provincias va a tener que ser hecha por iniciativa privada. Se van a tener que licitar las obras para que la haga el sector privado. Si no hay nadie que la quiera hacer, es que no tiene sentido esta obra”.

Esto encendió las alarmas en municipios y provincias que tienen obras en marcha, y también en el sector empresarial cuya actividad central son las grandes obras. Preocupación y desconcierto es lo que generaron estas declaraciones del presidente electo que pone en jaque a uno de los motores de la economía, la construcción.

El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, es uno de los funcionarios que advirtió hoy que en esta provincia "estamos muy preocupados, porque si se para la obra pública se generará una desocupación importante" y por ello reclamó que "la Nación nos escuche". Arce, quien fue electo senador nacional en las elecciones de este año, lanzó el alerta en la apertura de la Segunda Jornada de Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Vial Federal (CVF) que se lleva a cabo en Puerto Iguazú.

"En Misiones estamos muy preocupados, porque si se para la obra pública, se generará una desocupación importante", alertó. Añadió que "actuar en soledad, desde cada provincia, no nos va a servir de mucho. Debemos lograr que la Nación nos escuche, si se para la obra pública se van a generar inconvenientes que las provincias no podremos afrontar". A nivel nacional se calcula que son cerca de 400.000 los operarios que trabajan directamente en la construcción de estas obras, pero a esto se deben sumar puestos de trabajos indirectos en proveedores y el entorno de consumo del trabajador directo.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, afirmó que su provincia se verá afectada por una medida de este tipo. "Hay obras públicas que están hechas por Nación, por ejemplo en escuelas para la que tienen que girar 15 mil millones y otros mil millones más para la autovía, que para terminar necesitan 5 mil millones y la provincia eso no lo tiene, porque son obras nacionales".

El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró "me gustaría, en algún momento, tener la oportunidad de charlar con Milei para poder expresarle las necesidades que tenemos en el interior" con respecto a la obra pública. Así, buscará que se garanticen los recursos "no sólo de las que están en ejecución, sino, también, de aquellas que podamos proponer". Por eso, destacó que "hay muchas obras que están en ejecución y otras que queremos generar. Y, para nosotros, la obra pública es fundamental porque con ella se hace un camino, un hospital, una escuela".

En tanto que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez se mostró desconcertado por los planteos del presidente electo. "Él plantea que las obras las tiene que hacer los privados. Las empresas hacen obras para ganar dinero", sostuvo Suarez y agregó: "No me puedo explicar cuáles son las pueden hacer los privados, sobre todo las que tienen que ver con los servicios públicos: agua, saneamiento". Conocedor de lo que sucede en Cihle, por ser limítrofe, Suárez se refirió a la insistente referencia que hace Milei al modelo chileno de obra pública. "Él cita a nuestro país vecino, pero no todas las obras públicas en Chile la hacen los privados, es un porcentaje que puede tener que ver con los caminos a través de los peajes. Pero no me puedo explicar cómo", concluyó.

La gestión que se va

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concretó 4.434 obras públicas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que va de la actual gestión, con una inversión total de $728.605 millones, informó hoy la cartera que conduce Gabriel Katopodis. Las obras finalizadas hasta el momento se distribuyen de acuerdo a los ejes de gestión del MOP: 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; y 1.521 corresponden a Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado.

Actualmente, cuenta con 7.265 proyectos en total: 2.308 se encuentran en ejecución y las 523 restantes, en circuito. Adicionalmente, 615 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación. A través de Vialidad Nacional, se intervinieron 20.146 kilómetros, entre los que se destacan 1.209 kilómetros de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 18.937 kilómetros de repavimentación y mejoras.

A partir de las obras ejecutadas por AySA y Enhora, entre 2019 y 2023, la cobertura nacional de agua potable pasó de 80,2% a 86,7%, y la de saneamiento, de 56,1% a 64,3%, lo que permite que 6,9 millones de personas se incorporen a estos servicios. A través de la Secretaría de Obras Públicas, se construyeron 12 Hospitales Modulares en tiempo récord para hacerle frente a la pandemia de Covid-19 y 86 Centros Modulares Sanitarios de Aislamiento y de Frontera, para fortalecer el sistema de salud, como parte de las 194 obras finalizadas de la Red Federal de Infraestructura Sanitaria.

Del mismo modo, el Ministerio ya construyó 116 Centros de Desarrollo Infantil, que forman parte del Programa de Infraestructura del Cuidado destinado a la primera infancia que cuenta con otras 316 obras en ejecución y 56 a iniciar, y apunta a alcanzar 500 nuevos espacios en cada una de las provincias del país.

También, como parte del Programa de Infraestructura Universitaria, se terminaron 47 obras en universidades de toda la Argentina, 37 están en ejecución ejecutando, 57 se encuentran a iniciar y se avanza con el proceso de licitación de otras 11. Con este impulso de la Obra Pública, el sector de la construcción alcanzó en agosto de 2023, 479.856 empleos registrados, con los que se logró el récord histórico más alto, superando la mayor marca previa correspondiente a mayo de 2023 (473.571).