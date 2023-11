Postergan pago de U$S 16 mil millones por YPF

jueves 23 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

La jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, accedió postergar el pago de Argentina de una indemnización de U$S 16.100 millones al fondo Budford Capital y, a la vez, le ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF. Tras la sentencia del 15 de septiembre pasado, Argentina pidió evitar el pago de la indemnización mientras se considera su recurso de apelación, lo cual fue aceptado por Preska.El país consideró que el pago de la sentencia durante la apelación causaría graves dificultades en las arcas nacionales, ya que equivale a casi una quinta parte del Presupuesto.

La jueza autorizó a evitar el pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones a cambio de colocar, como garantía para evitar embargos, otros activos mencionados por los demandantes. Estos son la participación accionaria del Estado Nacional de 51% y las cuentas por cobrar vinculadas con la planta de Yacyretá, según precisó la agencia Bloomberg. El cálculo de Preska está realizado en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada en entre U$S 2.350 millones y U$S 3.050 millones, según analistas- y U$S 4.000 millones adicionales en pagos que Paraguay le debe a Argentina durante los próximos 30 años por la represa de Yacyretá.