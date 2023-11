Sáenz llamó a "respetar la voluntad popular", pero advirtió que "peleará" por la coparticipación

lunes 20 de noviembre de 2023 | 16:22hs.

El gobernador salteño había llamado a no votar a Milei. //Foto: Facebook.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, llamó hoy a "respetar la voluntad popular" y a "acompañar" al presidente electo, Javier Milei, pero advirtió que va a "pelear" por la coparticipación y también por las "obras gestionadas y conseguidas" para su provincia.

"Hay que respetar siempre la voluntad popular y acompañar, porque el éxito del presidente es el éxito de los argentinos y de los salteños también", dijo hoy el mandatario salteño en una entrevista con la emisora local FM Aries.

Sáenz consideró que "es fundamental en esta época que se está viviendo, dolorosa, triste, de mucho hartazgo, de mucha desesperanza, empezar a hablar de un gobierno de unidad nacional, de consensos, de diálogo, y dejar de lado esa grieta tan famosa que tantos problemas le trajo a la Argentina y sobre todo al pueblo".

Agregó que es el momento "de una vez por todas de sentarnos a trabajar por los argentinos con grandeza y humildad", y apuntó que "cada elección es distinta y la gente va marcando la cancha".

"Han sido elecciones muy extrañas, muchas elecciones para mi gusto, que han ido marcando qué es lo que quiere la gente: primero dejando fuera a Juntos por el Cambio, y después dejando afuera al kirchnerismo", expresó.

Para Sáenz, la gente "entendió claramente que ya les dio a los dos sectores la posibilidad de gobernar, y ahora apuesta a un cambio, a algo distinto", lo que le parece "sano", porque muestra que "no lo ha pasado bien con ninguno de esos dos gobiernos".

"Siempre he dicho que soy parte de un frente provincial que desde 2015 venimos trabajando en ampliarlo, que tiene que ver con el diálogo, el consenso, la apertura, la pluralidad", señaló.

Opinó que la "Argentina hoy tiene que hacer eso", y acotó: "No me imagino un presidente que no llame a un gobierno de unidad nacional, de consenso, de diálogo, dejando de lado las mezquindades, la soberbia, el orgullo".

Sáenz explicó que es necesario el acompañamiento y el apoyo al nuevo gobierno, pero "por supuesto defendiendo las posturas que siempre hemos defendido y que son innegociables".

"Defender los intereses de los salteños es mi norte, es mi responsabilidad, mi obligación y lo voy a seguir haciendo", sostuvo Sáenz, y aseguró que "vamos a pelear no solo para que no nos quiten la coparticipación sino para que sea mayor de lo que recibimos hasta ahora, porque entendemos que es un sistema federal".

Además, manifestó que "también vamos a seguir peleando por las obras que hemos gestionado y hemos conseguido para Salta, porque detrás de cada obra pública hay trabajo genuino y hay un montón de sueños y esperanzas".

"Creo que el nuevo presidente y su equipo tienen una oportunidad muy grande de tener una mirada federal, de darnos una reparación histórica real, verdadera, justa, para que podamos sinceramente el día de mañana abastecernos de lo que tenemos, como él ha dicho", dijo.

Sáenz pidió "igualdad de oportunidades y posibilidades en salud, educación, en infraestructura, en rutas, en gasoductos, en acueductos, en plantas potabilizadoras y en tantas otras cosas más".

"Anoche he escuchado al presidente electo con una apertura al diálogo importante. Eso es bueno, habla bien de él y del mensaje que le ha dado la gente", resaltó.

"Espero que a partir del 10 de diciembre encontremos una Argentina más unida, más justa, más equitativa, más solidaria y por sobre todas las cosas trabajando todos juntos. Tenemos que entender que esto no es unos contra otros, sino que juntos que vamos a salir adelante", concluyó.