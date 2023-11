El Reino Unido felicitó a Milei pero aseguró que Malvinas "es una cuestión resuelta"

lunes 20 de noviembre de 2023 | 16:09hs.

El Gobierno del Reino Unido felicitó al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su triunfo y lo instó a trabajar por una "relación sólida y productiva", pero remarcó que para Londres el litigio por la soberanía de las islas Malvinas es "una cuestión resuelta".

"Como miembros del G20 y con una próspera asociación comercial, esperamos desarrollar una relación sólida y productiva", remarcó el vocero del primer ministro británico Rishi Sunak, que reveló que el Ejecutivo "transmitió las felicitaciones" a Milei.

Respecto a las reivindicaciones argentinas sobre la soberanía de las Malvinas, el portavoz del primer ministro británico fue tajante. "No he visto los comentarios más recientes al respecto. Creo que (Milei) ha planteado varios puntos diferentes al respecto durante la campaña", respondió ante una pregunta. Y agregó: "Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará".

También el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino, David Rutley, saludó la victoria de Milei en la segunda vuelta de ayer. "Enhorabuena a @JMilei por su elección como próximo Presidente de Argentina. El Reino Unido espera desarrollar una relación constructiva con usted y su equipo en los próximos meses", agregó Rutley, subsecretario para las Américas y el Caribe de la Cancillería británica, en su cuenta de la red X.

Reclamo de soberanía

El Reino Unido y Argentina se enfrentaron en una guerra en 1982 por la posesión de las Malvinas, cuya soberanía Buenos Aires reclama en todos los foros internacionales. El Comité Especial de Descolonización de la ONU discute cada año la cuestión y vota sistemáticamente una resolución que solicita negociar por las islas. La Asamblea General aprueba un texto similar.

Durante la campaña, Milei dijo en entrevistas que Argentina perdió la guerra y debe "hacer los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática". "Por supuesto voy a defender las Malvinas", remarcó cada vez que pudo.