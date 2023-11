Ninfa Alvarenga: “Este triunfo es de la gente común que está harta y cansada de todo lo que venimos viviendo hace tantos años”

lunes 20 de noviembre de 2023 | 13:57hs.

Ninfa Alvarenga, destacada referente libertaria en la provincia, dio sus primeras sensaciones tras las balotaje que se desarrolló el domingo y en el cual la ciudadanía eligió a Javier Milei como nuevo presidente.

“El triunfo significa mucho porque hemos pasado muchos momentos difíciles, momentos muy ingratos y complicados. Este triunfo es de la gente, nunca vi militar con tanta alegría a la gente, lo hizo la gente común que está harta y cansada de todo lo que venimos viviendo hace tantos años”, comenzó diciendo Alvarenga.

En diálogo con Acá te lo Contamos, la pre candidata a diputada nacional para la Libertad Avanza, resaltó el trabajo incansable del equipo de apoderados y militantes a pesar de los desafíos y la falta de recursos, la movilización y entusiasmo de la “gente común fueron clave para alcanzar este triunfo”.

Sobre un futuro rol en la Libertad Avanza, Ninfa indicó que aún no está definido. “Si bien soy su referente en la provincia, aún no nos pudimos comunicar, seguramente lo haré con Karina Milei a quien la vi hace tres semanas cuando se habló del acercamiento de Juntos por el Cambio”, sostuvo.

En tanto que al abordar la relación entre el gobierno nacional y provincial, reconoció posibles desafíos debido a las diferencias ideológicas. “Será una relación que tiene que haber entre un presidente y un gobernador. El Presidente electo está llegando con una serie de ideas de reforma, con una serie de ideas de cambio que me imagino que en la medida que sean apoyadas por la provincia las cuestiones eleccionarias quedarán de lado. Somos de diferentes signos políticos, esta sería la mayor dificultad, si eso se pudiera zanjar creo que tendrían una buena relación” expresó.

En cuanto a las posibles reformas en Misiones, Alvarenga enfatizó la necesidad de revisar el gasto público, reducir impuestos y combatir la inflación. Subrayó la importancia de eliminar prácticas corruptas y asegurar que las reformas beneficien directamente a la población. “Son reformas más bien a nivel nacional que van a repercutir en cada una de las provincias, por supuesto, por ejemplo, la cuestión de la reducción del gasto público, pero que esa reducción sea en los gastos de la política y no en lo que llega a la gente. Eso tendría que ser uno de los primeros pilares que se tendría que ver en la provincia, empezar a mirar dónde se está despilfarrando dinero, qué parte del dinero del presupuesto quedan las porosas manos de los políticos como dice Javier. Después habrá que ver todo el tema de la reducción de impuestos, que yo me imagino que como él va a estar a cargo del Ejecutivo Nacional y muchos o la mayoría de los impuestos son nacionales, seguramente muchos impuestos van a ser reducidos o quitados y eso va a aliviar la situación también de nuestros empresarios, de las pymes, de los productores. Esto nos va a dar también un inicio de crecimiento económico con la reducción del gasto, la baja en los impuestos y el retroceso de la inflación, porque él viene a eso a eliminar la inflación. Además va a tratar de eliminar la brecha cambiaria abriendo la exportación para que podamos traer divisas. Ese conglomerado de medidas que él quiere empezar a tomar creo que van a ser beneficiosas para la provincia de Misiones, si bien hasta que todo se pueda acomodar seguramente va a haber un tiempo difícil”.

Medidas de privatización

Al hablar sobre el organismo regulador de la yerba mate e YPF, Albarenga, desde su perspectiva liberal, propuso estudiar cada caso particularmente. En el caso del Inym, escuchar a los productores y considerar la posibilidad de que el organismo sea gestionado por ellos mismos en lugar del Estado.

“Como liberal, cualquier organismo regulador me parece que debe ser eliminado, empezamos desde ahí; ahora cada caso hay que estudiarlo particularmente, a quién beneficia y quién puede llegar a ser perjudicado. Entonces eso es lo que primero hay que hacer estudiar bien, cuál es el verdadero propósito y beneficio que otorgaría a los productores, hay que escucharlos a ellos y en todo caso hay que ver si ese mismo organismo puede pasar a ser de los productores mismos y no del Estado. Estaría bueno que el Estado se retire y deje de laudar y de ponerle un precio dejando que el mercado cotice el precio, así es el pensamiento de un liberal, obviamente hay otra gente que piensa de otra manera, pero hasta ahora hemos visto que la gente que trabaja, que produce es la que menos se lleva en la cadena de ganancias”.

En cuanto a YPF, organismo de bandera del estado nacional y el cual el presidente electo manifestó que piensa en privatizar, dijo que “seguramente esto se discutirá qué y cómo hacerlo, por ahora trae déficit. Los funcionarios que hacen mala praxis dejaron a la entidad con una deuda de 16 mil millones de dólares, que ahora tenemos que pagar, todas estas cuestiones son las que se debe evitar, el Estado no es empresario, el Estado debe proporcionar los servicios que los ciudadanos están necesitando o que le requieren, no que se meta en aventuras empresarias en donde por lo general se beneficia a los amigos del poder, los políticos se vuelven multimillonarios. Y ahora es tiempo que todas estas cosas se terminen, si no entendieron el mensaje de las urnas, de que la gente está cansada de que la manoseen, la subestimen, no se entendió nada”, explicó.

La entrevista concluyó con Alvarenga expresando su deseo de que el mensaje de las urnas sea entendido, subrayando la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de fortalecer la democracia.