Las primeras definiciones económicas de Javier Milei: dólar, inflación, alquileres y Banco Central

lunes 20 de noviembre de 2023 | 10:18hs.

Javier Milei dio sus primeras definiciones como presidente electo, luego de que venciera en el balotaje a Sergio Massa. El libertario, que ya en su discurso afirmó que "no es momento de gradualismos", dio precisiones sobre el dólar, los precios, la deuda, y otras cuestiones de la macro y la micro economía.

“Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider (...) Creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y terminar con esta decadencia”, dijo Milei.

Según su diagnóstico, "Argentina está en una situación extremadamente delicada. Nosotros estamos con los mejores profesionales para reconstruir la Argentina". En ese sentido, confirmó que está dispuesto a integrar a su gabinete a dirigentes de Juntos por el Cambios, vinculados a Mauricio Macri. "Sturzenegger es una persona que admiro y le tengo respeto. A Luis Caputo le tengo respeto y trabaja enormemente bien. Laspina es alguien con quien podría hablar", reconoció. También reveló que espera sumar a Florencio Randazzo a sus equipos.

En línea con sus primeras declaraciones como presidente electo, Milei sostuvo que "el gran ajuste hay que hacerlo, pero siempre lo pagaba la gente, hoy lo tendrá que pagar la casta política". Pero aclaró: "Estamos dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas que dejó este Gobierno. Tenemos diseñados todos los mecanismos para manejar la situación minimizando el daño sobre la población", siguió

Respecto al frente de deuda, la emisión monetaria, el dólar y el escenario financiero, aseguró: "Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales". Y agregó: "Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento".

"Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos", sostuvo Milei en declaraciones radiales.

Al hablar sobre la inflación, el presidente electo sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado". También se expresó a favor de derogar la nueva ley de alquileres. "La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda. La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar", dijo.

"Estamos cerca de los 3 puntos del PBI en déficit. Es fundamental que se corrija lo más rápido posible. Hace tiempo que venimos conversando con el Fondo", añadió. Asimismo, agregó que "para bajar las retenciones hay que reabrir el mercado de cambios, y para hacerlo hay que arreglar el problema del Banco Central con las Leliqs".

Por otro lado, aclaró que "no se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud, están de parte de las provincias. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta, pero algo así no se va a implementar en el corto plazo". Asimismo, ratificó que su intención es privatizar la TV Pública, Radio Nacional y Télam, mientras que habló de "ordenar" YPF.

En materia aerocomercial, Milei abogó por una política de "cielos abiertos" en la que más empresas compitan con Aerolíneas Argentinas.

Al referirse a la ANSES y el sistema de jubilaciones y pensiones, confirmó a Carolina Píparo en el cargo y anticipó: "Píparo será directora de ANSES y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en la reforma del sistema previsional en México. No se puede cambiar el sistema con el desequilibrio que tiene, primero hay que poner en caja. Hay que preservar derechos adquiridos para que no sea un problema".

Además, anticipó sobre la baja de impuestos que planifica: "Tengo el nombre para la AFIP y será el que haga la reforma fiscal. Necesitamos reordenar eso. Ya daré el nombre, tengan paciencia".

Respecto a la versión de que Massa pida licencia hasta que se cumpla su función el 10 de diciembre, Milei expresó que "sería una irresponsabilidad borrarse, tras el desastre que hizo". "El Presidente (saliente) me felicitó y me envió a una reunión para que la transición sea lo más ordenada posible y minimizar los daños sobre la población por lo que pueda pasar en los mercados", concluyó.