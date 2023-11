Javier Milei aseguró que su intención es ser "el primer eslabón de una reconstrucción de Argentina"

lunes 20 de noviembre de 2023 | 8:44hs.

El presidente electo, Javier Milei, aseguró que su intención es “ser el primer eslabón de una reconstrucción de la Argentina”, sostuvo que aspira a formar un Gobierno que “marque un punto de inflexión en la historia", y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, "debe hacerse cargo de todo lo que hizo en este tiempo" y "cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre".

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Rivadavia, luego de su triunfo en el balotaje de ayer, en el que se dirimió la Presidencia entre el diputado y economista ultraderechista de La Libertad Avanza, y el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Mi intención es ser el primer eslabón de la reconstrucción argentina. Después veremos si tengo que gobernar cuatro u ocho años. Quiero que mi gobierno marque un punto de inflexión en la historia argentina”, señaló Milei.

Por otro lado, el mandatario electo -quien se impuso en la segunda vuelta electoral por una ventaja de 11 puntos- puso el acento en la necesidad de "resolver el problema de las Leliqs" para luego "liberar" el dólar, y sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado".

"No se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las Leliqs", afirmó Milei en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, en las que, además, ratificó que, "en paralelo", la gestión de La Libertad Avanza avanzará "con el ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

En tanto, al referirse a su contrincante en el balotaje y actual ministro de Economía, Sergio Massa, Milei aseguró que "debe cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre" próximo. Además, afirmó que "debe hacerse cargo de todo lo que hizo este tiempo". Milei afirmó además que se reunirá con el presidente Alberto Fernández durante el día de hoy, y aclaró que no anunciará por el momento a los integrantes del gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre. Por otro lado, advirtió que "hay que tener mucha cautela porque el Gobierno nacional está intentando cargar sus errores sobre la nueva gestión".

"Hay una reunión prevista con Alberto Fernández. Iba a ser un desayuno pero, como arranca nuestra agenda internacional, por cuestiones de horarios a partir de las 8 no sabemos cuando mantendremos ese encuentro. Mientras tanto se está coordinando el tipo de reunión con el presidente en ejercicio", apuntó el futuro jefe de Estado.

Ante una consulta sobre la conformación de su futuro gabinete, Milei dijo que "muchos de ellos han sido explicitados pero, dado el manejo perverso del gobierno, me parece que es pertinente tener mucha cautela porque si el gobierno está intentando cargar sus errores sobre el nuevo ministro le deja un lapso de dos semanas donde al nuevo ministro lo están torpedeando sin posibilidad de actuar".

"La jugada de ayer por parte del gobierno con el ministro Massa corriéndose de la escena es de una irresponsabilidad enorme. Con este tipo de jugadas que está haciendo el gobierno está generando una situación de inestabilidad donde le echa la culpa a alguien que no está en funciones", enfatizó Milei.

Para el presidente electo, "seria irresponsable" de su parte "permitir que esta estrategia la lleva a cabo".

"Ya no es una cuestión del gobierno saliente o del entrante sino que son los argentinos de bien que quedan sometidos a este tipo de juego de la política", sostuvo.