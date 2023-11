Javier Milei se impuso en 21 distritos y es el nuevo presidente de Argentina

lunes 20 de noviembre de 2023 | 4:42hs.

Javier Gerardo Milei es el flamante presidente de la Nación. De ser diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires tuvo el salto al mayor cargo del Ejecutivo Nacional. Este porteño de 53 años inició su carrera política siendo comentarista económico y fue encontrando aceptación luego de ser elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2021, cosechando el creciente desencanto de la dirigencia política. Fue asesor tanto del peronismo, al acompañar en la campaña a Daniel Scioli como durante la presidencia de Mauricio Macri y tras marcar posiciones encontradas en estas elecciones, concretó alianza con el creador del partido Propuesta Republicana (PRO). Esta alianza con Macri le permitió conseguir los votos que necesitaba para llegar a la presidencia del país.



La nueva alianza del libertario con el expresidente de la Nación ocurrió tras las elecciones generales en que quedó en segundo lugar y se unió a la candidata que había quedado en tercer lugar, Patricia Bullrich. En esas elecciones generales celebradas el domingo 22 de octubre, Sergio Massa se había consagrado como el candidato más votado. Fue impulsado por una histórica remontada en todo el país y principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez no fue suficiente y reconoció alrededor de las 20 la derrota de Unión por la Patria (UP), además anunció que “hoy termina una etapa en mi vida política”.



El discurso

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina, hoy es una noche histórica para la Argentina”, dijo Milei al comenzar su discurso para luego agradecer a su equipo y a su hermana Karina, quien lo presentó como el nuevo presidente. Los dos fueron los únicos que subieron al escenario.



“Además agradecer a ese gigante que me ha acompañado que es Santiago Caputo, el verdadero arquitecto, junto al jefe”, en alusión a la hermana.



Agradeció a los fiscales de La Libertad Avanza y el PRO, “porque dijimos que el voto estaba y había que cuidarlo”.



Luego siguió con el agradecimiento a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por la grandeza de poner el cuerpo “para el cambio que Argentina necesita”.



“Decirles a todos los argentinos que comienza el fin de la decadencia argentina y empezamos a dar vuelta la página y termina el modelo empobrecedor. Se termina la idea que el Estado es un botín, se termina que los victimarios son las víctimas” y viceversa, según aseveró.



Prometió volver “a abrazar las ideas de Alberdi. Las ideas de nuestros padres fundadores, que nos permitió ser potencia mundial: un gobierno limitado que cumple a rajatabla su compromiso del respeto a la propiedad y el comercio libre”. Planteó que el actual resultado de este modelo está a la vista de todos, al cuestionar el nivel de pobreza e indigencia. “Decirles a todos los argentinos a los que quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos. Eso nos permitirá poner en pie a la patria y volver a ser potencia. Siempre que quieran sumarse al cambio que Argentina necesita, serán bienvenidos”.



Al gobierno actual le instó a que se hagan cargo del mandato hasta el 10 de diciembre; para luego afirmar que “la situación de Argentina es crítica, no hay lugar para gradualismo, tibieza, ni media tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios drástico nos dirigimos a la peor crisis”. Sostuvo que “es importante trabajar juntos desde el 10 de diciembre y darles repuestas a una sociedad abandonada por la política”. Detalló los desafíos que vienen: “Bajar la inflación, salir del estancamiento, pobreza e indigencia, problemas sólo tiene solución con ideas de la libertad”.



Prometió que con su gestión, “la Argentina volverá a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió perder. Nuestro compromiso es con la democracia, comercio libre y la paz. Vamos a trabajar con las naciones libres”. Al tiempo que ratificó que “se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos decirles que a pesar de los problemas enormes Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal”.



Finalmente, sobre la forma de encarar esta nueva etapa, sostuvo: “No venimos a inventar nada, sino hacer las cosas que funcionan, del siglo XIX, que es abrazar la idea de la libertad”.

Los resultados que le dieron la victoria

La participación en todo el país alcanzó el 76,32%, esto es 26.861.589 de los 35.191.684 que estaban habilitados para votar. Asimismo, hubo 26.408.489 votos válidos, de los cuales 25.858.177 (96,75%) fueron afirmativos y 415.310 (1,55%) en blanco. Así también, hubo 438.654 votos nulos y 14.446 recurridos e impugnados.



El libertario ganó en 20 provincias y la ciudad de Buenos Aires, en algunas con más de 30 puntos de diferencia. Los mejores resultados los tuvo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis y San Juan. Por su parte, Massa se impuso en Santiago del Estero, Formosa y en la provincia de Buenos Aires, donde triunfó por escaso margen. En el caso de Misiones, Milei obtuvo la victoria con el 56,79% de los votos, contra 43,2% de Massa, de acuerdo a los números de resultados nacionales.