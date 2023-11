El próximo gobierno afrontará pagos por U$S 12.000 millones

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El nuevo gobierno afrontará vencimientos de deuda por u$s12.000 millones en cinco meses. El gobierno canceló el 31 de octubre último un vencimiento de U$S 2.600 millones, y días después pagó otro U$S 800 millones. A su vez, en este último bimestre hay compromisos en moneda extranjera por U$S 2.460 millones.



El nuevo gobierno deberá pagar vencimientos de deuda por unos U$S 12.000 millones en los próximos cinco meses, lo que plantea un desafío mayúsculo que obligará a renegociar rápido la deuda con el FMI y ganar tiempo hasta que empiecen a entrar las divisas de la cosecha gruesa.



El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, tenía pensado (antes de conocerse los resultados electorales de ayer) comenzar rápidamente una renegociación del programa con el FMI para aliviar la carga de compromisos de los próximos meses y evitar mayores tensiones cambiarias.



El gobierno canceló el 31 de octubre último un vencimiento de U$S 2.600 millones, y días después pagó otro U$S 800 millones. A su vez, en este último bimestre hay compromisos en moneda extranjera por U$S 2.460 millones, entre capital e intereses, según los cálculos de la consultora Equilibra



De ese total, U$S 1.600 millones corresponden al FMI mientras que los U$S 860 millones restantes son a otros organismos. Según trascendió, si se aprueba la séptima revisión del acuerdo vigente, el país reciba un desembolso de U$S 3.250 millones.



Por otra parte, los U$S 3.500 millones remanentes del swap con China no alcanzarán para abonar los U$S 5.562 millones de compromisos en moneda dura en enero. Pero los yuanes sí alcanzarán para pagarle al FMI, por U$S 1945 millones, y a los tenedores privados (Bonares y Globales), por otros u$s1.580 millones. Se desconoce en tanto hasta ahora cómo seguirá el uso de la herramienta de financiación con los yuanes. En febrero, los pagos suman U$S 851 millones, en marzo U$S 791 millones y U$S 2.257 millones en abril. Son U$S 9.461 millones en el primer cuatrimestre de 2024.

En cifras

U$S 12.000 Es lo que se proyecta pagar hasta abril próximo. Se estima que la nueva administración renegociará hasta que entren dólares de la próxima cosecha