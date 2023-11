Evacuan a 31 bebés prematuros del principal hospital de Gaza

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Más de 30 bebés prematuros fueron evacuados ayer del principal hospital de Gaza y serán trasladados a instalaciones en Egipto, según dijo el Ministerio de Salud del territorio. Decenas de pacientes más en estado grave seguían varados en el hospital, días después de que fuerzas israelíes entrasen en el complejo.



La situación de los recién nacidos en el hospital de Shifa había llamado la atención del mundo tras la publicación de imágenes de médicos tratando de que los pequeños no se enfriaran. Un corte de electricidad había desconectado las incubadoras y otros equipamientos, y la comida y los suministros médicos se acababan mientras las fuerzas israelíes combatían a milicianos palestinos fuera del hospital. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en las redes sociales que los bebés “muy enfermos” fueron evacuados, junto con seis trabajadores de salud y diez familiares. Indicó que fueron llevados a un hospital en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde reciben atención urgente.



Los bebés sufrían de deshidratación, vómitos, hipotermina y sepsis por no recibir medicamentos, y no estaban “en las condiciones apropiadas para sobrevivir”, declaró Mohamed Zaqout, director de los hospitales en Gaza. Los bebés irán a Egipto para recibir una atención más especializada.



El director de cirugía plástica del hospital, doctor Ahmed El Mokhallalati, indicó el domingo que soldados israelíes allanaron la unidad quirúrgica, investigaron al personal y a los pacientes, y arrestaron a un paciente. El Ejército israelí no comentó al respecto.



Un equipo de la OMS fue al hospital el sábado y dijo que 291 pacientes seguían allí, incluyendo los bebés, pacientes de traumatología con graves infecciones en sus heridas y otros con lesiones de médula espinal que no podían trasladarse. Cuatro bebés murieron en los dos días previos, dijo Zaqout.



Medhat Abbas, vocero del ministerio, confirmó la evacuación en una llamada con The Associated Press, sin dar más detalles. El servicio de rescate de Cruz Roja Palestina dijo haber evacuado a 31 bebés en coordinación con organismos de Naciones Unidas. Señaló que se trasladarían a un hospital gestionado por Emiratos Árabes Unidos en Rafah.



En un reflejo del riesgo de los desplazamientos dentro del enclave costero, Médicos Sin Fronteras dijo que un convoy de empleados y sus familiares había recibido disparos en Ciudad de Gaza el sábado. Un familiar de un empleado murió y otra persona resultó herida, según el grupo. Unas 2.500 personas desplazadas, pacientes que podían moverse y personal médico dejaron el complejo el sábado por la mañana, según la OMS. Veinticinco trabajadores seguían en el recinto con los pacientes.“Los pacientes y el personal de salud con los que hablamos estaban aterrados por su salud y seguridad y suplicaron una evacuación”, dijo la agencia, que describió Shifa como una zona muerta.



Tras registrar los predios del hospital durante varios días, el Ejército israelí informó el domingo que halló allí un túnel de unos 55 metros (60 yardas) unos 10 metros debajo del complejo hospitalario, que incluye varios edificios, garajes y una plaza. Dijo que el túnel tiene una escalera, una puerta a prueba de bombas y una ventanilla para francotiradores. Indicó que todavía está trazando la ruta del túnel.



The Associated Press no pudo confirmar la versión de manera independiente.



Hamás y el personal del hospital niegan que Hamás use el hospital con fines bélicos y los críticos dicen que los ataques israelíes demuestran que Israel pone en peligro a los civiles de forma imprudente. Miles de personas han muerto en ataques israelíes, y el asediado territorio sufre una grave escasez de comida, agua, medicamentos y combustible.



El ministro de defensa israelí Yoav Gallant declaró el sábado que los milicianos en el sur de Gaza aprenderán “en los próximos días” que tendrán menos espacio para operar. Los comentarios son la indicación más clara hasta la fecha de que las fuerzas israelíes piensan ampliar al sur su ofensiva, a donde Israel le ha pedido a los civiles palestinos que busquen refugio.

Retienen un barco de carga israelí

Rebeldes hutíes de Yemen se apoderaron ayer de un buque de carga vinculado con Israel en una importante ruta marítima en el Mar Rojo, informaron funcionarios, tomando como rehenes a más de dos decenas de tripulantes y generando temores de que las tensiones regionales intensificadas a causa de la guerra entre Israel y Hamás se desarrollan en un nuevo frente marítimo.



Los rebeldes hutíes respaldados por Irán dijeron que secuestraron el barco por su conexión con Israel y tomaron como rehenes a los tripulantes. El grupo advirtió que continuaría atacando embarcaciones en aguas internacionales que estuvieran vinculadas con Israel o fueran de su propiedad hasta que termine la campaña de Israel contra los gobernantes Hamás de Gaza.



“Todas las embarcaciones pertenecientes al enemigo israelí o que negocien con él se convertirán en blancos legítimos”, dijeron los hutíes. El despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu culpó a los hutíes del ataque al Galaxy Leader con bandera de Bahamas, un transportador de vehículos afiliado con un multimillonario israelí. Agregó que los 25 tripulantes tenían diversas nacionalidades, incluidas búlgara, filipina, mexicana y ucraniana, pero que a bordo no había israelíes. Los hutíes dijeron que atendían a los tripulantes “de acuerdo a sus valores islámicos”, pero no explicaron a qué se referían.

Desde Israel promueven reasentar palestinos

Una ministra de Israel, correligionaria del primer ministro Benjamin Netanyahu, llamó a la comunidad internacional a “promover el reasentamiento voluntario” de los palestinos “fuera de la Franja de Gaza” y en “nuevos países”, en vez de “enviar dinero para reconstruir” ese territorio, informó ayer la prensa local.



La ministra de Inteligencia, Gila Gamliel, propuso “promover el reasentamiento voluntario de palestinos de Gaza fuera de la Franja de Gaza por razones humanitarias”, en un artículo publicado ayer por el diario Jerusalem Post. La funcionaria pertenece a Likud, el partido de derecha que encabeza Netanyahu. En el texto, criticó a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa): “En lugar de enviar dinero para reconstruir Gaza o para la fallida Unrwa, la comunidad internacional puede contribuir a financiar el reasentamiento y ayudar a los gazatíes a construir sus nuevas vidas en sus nuevos países de acogida”.



“Intentamos muchas soluciones distintas: retirada (de las colonias de la Franja de Gaza), enriquecimiento, gestión del conflicto y construcción de altos muros con la esperanza de mantener a los monstruos de Hamas fuera de Israel” y “todas fracasaron”, sostuvo, según la agencia de noticias AFP. Gamliel opinó que su propuesta llevaría a “una situación en la que todos saldrían ganando: los civiles de Gaza, que quieren una vida mejor, e Israel, tras esta terrible tragedia”.