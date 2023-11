Al menos seis fallecidos por fuertes lluvias en sur de Brasil

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Al menos seis personas murieron como consecuencia de fuertes lluvias que castigan la región sur de Brasil desde el comienzo de esta semana en los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul, informaron ayer las autoridades.



Tres de los fallecidos fueron confirmados en el estado de Río Grande do Sul, luego de que intensas precipitaciones provocaran inundaciones y derrumbes. “Infelizmente tres muertes ya confirmadas. Mucha destrucción y miles de personas alojadas en gimnasios en los municipios castigados”, dijo en X (antes Twitter) Gabriel Souza, vicegobernador del estado brasileño.



Dos de las víctimas en ese estado se registraron en Gramado, una ciudad turística ubicada a 100 kilómetros de la capital Porto Alegre, tras el derrumbe de su vivienda.



A su vez, al menos 31 mil personas fueron afectadas por las lluvias en Río Grande do Sul y más de 1.600 fueron desalojadas de sus viviendas.



Varias localidades, entre ellas Roca Sales, fueron alcanzadas por el desborde del Río Taquari. Decenas de voluntarios intentaban ayer desobstruir y limpiar calles y caminos de esa ciudad, en algunos tramos completamente cubiertas por la correntada marrón del Taquari, indicó la agencia de noticias AFP.