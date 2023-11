Javier Milei: "No hay lugar para gradualismos ni medias tintas"

domingo 19 de noviembre de 2023 | 22:14hs.

"- Javier sos presidente ¿si o no? - Parece que si". Así comenzó el discurso de Javier Milei en su bunker. No se inició con una frase suya, comenzó con un grito, una pregunta del público, a tono de burla, por la estrategia de increparlo que uso su rival, Sergio Massa, en el discurso. Milei le habló al país pasadas las 22, y dejó varias definiciones políticas, y agradecimieneto a sus socios políticos.

Milei comenzó el discurso agradeciendo a su hermana, Karina Milei, como la arquitecta del triunfo, Y al mismo tiempo reconoció al otro arquitecto del logro que lo puso por cuatro años al frente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, a quien calificó como "el verdadero arquitecto de esto" junto "al jefe" (Su hermana). Le agradeció también a los fiscales de La Libertad Avanza y a los del Pro por "poner el cuerpo" para defender el voto. Allí vino también el agradecimiento especial "al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente y en un acto de grandeza pusieron el cuerpo para defender la Argentina", afirmó.

Después de esos agradecimientos comenzaron las definiciones políticas. Definiciones que no vienen con anuncios, ni de equipo de trabajo ni de medidas. Pero si de acciones y actitudes. Anunció "el fin del modelo empobrecedor del Estado omnipresente". Un cambio que se va a producir "sin gradualismos". "No hay lugar para el gradualismo" ni las "medias tintas" y marcó que su gobierno cumplirá "a rajatabla con los compromisos que ha tomado".

Y realizó un llamado a otros espacios políticos para sumarse a la estructura política de su gobierno. "El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos, no importa de dónde vengan. No hay lugar para los violentos, para los que violan la ley para defender sus privilegios, vamos a ser implacables. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza, no hay lugar para medias tintas", indicó Milei desde el búnker de su partido.

También le dedicó unas líneas al gobierno saliente, a quienes les pidió "que se hagan cargo de su mandato hasta el 10/12". Luego, nuevamente llamó a espacios políticos afines a trabajar "juntos" para darle respuesta a una sociedad "abandonada por la política". Inflación, pobreza, indigencia y seguridad los remarcó como problemas a resolver.

Dijo tener un compromiso con la democracia, la paz y con el mundo libre. "Hoy se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra", aseguró. Y le dijo a los argentinos que "a pesar de lo sombrio de la situación, Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe su es liberal. No vamos a inventar nada, venimos a hacer lo que sabemos que funciona", esto para solucionar los problemas de hoy y volver, "en 35 años a ser potencia mundial".

Para cerrar afirmó que "hoy vamos a festejas, pero mañana desde primera hora vamos a trabajar para traer desde el 10/12 las soluciones que los argentinos necesitan. El triunfo en la batalla no viene de la cantidad de soldados, si no de las fuerzas que vienen del cielo", y cierra con un "que viva la Libertad Carajo", sostuvo.