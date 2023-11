Iguazú: buen flujo de votantes a primera hora, algunas escuelas registraron inconvenientes

domingo 19 de noviembre de 2023 | 9:53hs.

Los comicios comenzaron puntualmente a las 8 de la mañana, sin inconvenientes en cuanto a autoridades de mesa en ninguna escuela, son 19 los establecimientos afectados donde están habilitados para sufragar 43.993 electores divididos en dos zonas. El circuito A tiene 75 mesas con 26.054 personas habilitadas y el circuito B con 52 mesas con 17.939 electores. Los fiscales denunciaron que sus padrones no coinciden y en una mesa las boletas estaban firmadas y selladas.

Antes de la apertura de las escuelas se registró una buena cantidad de electores esperando apertura de los establecimientos, sobre todo por personas mayores y trabajadores que debían presentarse a cumplir su horario laboral. Teniendo en cuenta que no hubo cambio en los padrones, los electores se dirigían a las mesas que estaban ubicadas de la misma manera que en los últimos dos comicios. El tiempo de espera es mínimo ya que son solo dos boletas en el cuarto oscuro.

Respecto a los inconvenientes, electores observaron boletas firmadas y selladas en la mesa 2681 de la escuela Nº 615, la Jueza de Paz Norma Fioranelli tomo conocimiento del hecho y ordeno que se retiren dichas boletas que son “las de muestra” y las reemplacen por las boletas válidas. En la escuela Nº 462, varios electores comentaron que las puertas no cierran y están en malas condiciones, no obstante, no elevaron sus quejas a los oficiales de justicia o a los efectivos el Ejército Argentino.

Otro inconveniente fue la queja de los fiscales que denunciaron que los padrones no coinciden y que fueron mal armados. Ante los reclamos los encargados de los partidos dieron la orden a los fiscales de que se guíen por los nombres de los electores y no por el número de orden del padrón ya que fueron mal confeccionados.

Cerca de las 10 de la mañana se incrementó el movimiento en la calle con mayor presencia de móviles de los partidos políticos e incluso micros del transporte público de pasajeros trasladaron a los integrantes de las comunidades Mbya de las 600 hectáreas a las escuelas.