Registraron un extraño comportamiento de los peces en el embalse de la represa Urugua-í

sábado 18 de noviembre de 2023 | 17:00hs.

Vecinos de la zona que se acercaron a ver el espectáculo que ofrece estos días la represa Urugua-í tras superar la cota de 197 metros sobre el nivel del mar, captaron en un video el extraño comportamiento de un cardumen en una zona muy cercana al vertedero. Investigadores indicaron que podría tratarse de que los peces se encuentran desorientados por la falta de oxígeno y nutrientes.

Las inundaciones y crecidas de los ríos, arroyos y lagos no solo perjudican a la comunidad y seres humanos, sino que a la fauna que los habita. En la jornada del viernes, vecinos de la zona

captaron en un video un raro comportamiento en los peces de gran porte en una zona cercana

al vertedero de la represa Urugua-i, en un principio creyeron que los peces intentaban alejarse

del vertedero para no ser arrastrados por la corriente, no obstante, la explicación científica

podría ser diferente.

Este medio consulto a biólogos de la zona que se han desempeñado en el Instituto Misionero

de Biodiversidad (IMiBio) quienes indicaron que si bien no pueden afirmar que se trata de una

consecuencia de la crecida ya que deberían hacer una investigación en el lugar, sin embargo,

por las imágenes vistas en el video se trataría de un fenómeno común en las crecidas donde el

agua carece de oxigeno y nutrientes, esto afecta a la fauna acuática.

“Para brindar una explicación científica habría que tomar unas medidas y realizar diferentes

evaluaciones en el lugar. No obstante, por las imágenes es altamente probable que la alta escorrentía haya bajado los niveles de oxígeno disuelto (ingreso de materia orgánica, nutrientes, agua de lluvia) al límite para estos peces, que se encuentran desorientados intentando salir de la corriente” indicó, el biólogo e investigador del CONICET Esteban Avigliano.

El biólogo también hizo referencia a que las altas temperaturas también juegan un papel importante. “que los animales estén desorientados es más factible si el clima es cálido y la temperatura del agua ronde los 25º”, remarcó.

Cabe destacar que el cambio climático potencia los diferentes fenómenos como la niña y el

niño que golean a la comunidad con inundaciones y sequias estos factores también afectan a

la fauna de los diferentes ecosistemas.