El intercambio comercial dejó déficit de U$S 454 millones

sábado 18 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El intercambio comercial durante octubre dejó un déficit de U$S 454 millones, contra el superávit de U$S 1.883 millones de igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La recaudación por exportaciones bajó 32,4 % para alcanzar los U$S 5.385 millones, al tiempo que las importaciones retrocedieron 3,9 % para ubicarse en U$S 5.839 millones.

Entre enero y octubre, el intercambio comercial ha dejado un resultado negativo de U$S 7.396 millones, lo que revirtió la ganancia de U$S 4.462 millones de igual período del año pasado.

Las importaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2023 alcanzaron un nivel de U$S 64.000 millones y representan el segundo registro más alto de los últimos cinco años para el mismo período, de acuerdo con datos preliminares del gobierno.

El monto de las importaciones sólo fue superado por los U$S 70.738 millones de enero-octubre de 2022 y es mayor a todos los registros de los años previos para períodos similares: U$S 51.201 millones en 2021, U$S 34.385 millones en 2020 y U$S 42.583 millones en 2019.