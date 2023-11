Bajo lluvia y en medio del temporal, comenzó la distribución del material electoral para el balotaje

jueves 16 de noviembre de 2023 | 8:51hs.

Bajo lluvia y medio del temporal, comenzó la distribución del material electoral para el balotaje. Desde la Secretaría del Tribunal Electoral realizan un relevamientos de los establecimientos educativos afectados tras el temporal y que a su vez harán de centro de votación el próximo domingo. Eduardo Bonetto, el secretario del Tribunal Electoral en Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: "comenzó la distribución del material electoral a los distintos centros receptores del Correo Argentino y desde el sábado hacia los Centros de Votación".

"Estamos pidiendo que se haga un relevamiento en este momento de los establecimientos de votación, a los Juzgados de Paz del Interior de la provincia y en el caso de Posadas a través de las Direcciones de los Establecimientos afectados como Centro de votación", dijo.

Además agregó que han sufrido ingreso de agua por la parte inferior de los portones del pabellón 3 de preparación de las urnas "pero no hay nada de que preocuparse, no es nada que no se pueda solucionar".

Foto: Víctor Paniagua