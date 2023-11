River jugará en Chile un partido amistoso contra Colo-Colo

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 9:15hs.

River Plate asumirá este miércoles un partido amistoso en Chile ante Colo-Colo denominado como "Desafío Internacional", que el club de Núñez aprovechará para mantener activos a sus jugadores durante el receso del torneo local por la doble fecha FIFA. El encuentro se jugará este miércoles desde las 20 en el estadio Ester Roa de la ciudad de Concepción, al suroeste de Chile, y será televisado por la señal Star +.

Para el entrenador Martin Demichelis el amistoso ante el "Cacique" será una oportunidad para darle rodaje a varios, luego de la derrota que sufrió el equipo en Rosario frente a Central (3-1) por la Copa de la Liga no estarán Franco Armani; Paulo Diaz, Salomón Rondón, Nicolás De la Cruz y Santiago Simón todos afectados a sus respectivas selecciones por la doble fecha FIFA. Tampoco estará Pablo Solari (ex Colo Colo) que viajará a Japón con la selección Sub 23 que dirige Javier Mascherano.

Colo-Colo dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, se ubica tercero en el torneo chileno y llega al amistoso luego de vencer a Unión La Calera por 2 a 0 en la ultima fecha. En el club trasandino militan también los argentinos Leonardo Gil, Leandro Benegas, Matías Moya, Agustín Bouzat, Emiliano Amor, Fernando de Paul y Ramiro González.

Probables formaciones

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martin Demichelis.

Colo-Colo: Bryan Cortés; Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcon y Erick Weimberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Pablo Parra: DT: Gustavo Quinteros.