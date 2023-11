La ONU suspenderá su ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) no podrá seguir transportando la escasa ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza a partir de hoy por la falta de combustible en el enclave sitiado por el Ejército israelí. La ONU pide desde hace varias semanas que se permita la entrada de carburante en Gaza, pero Israel afirma que la llegada del suministro podría beneficiar las operaciones militares de Hamas, que gobierna el exiguo territorio de 362 kilómetros cuadrados.



El conflicto armado está lejos de terminar y ayer el Ejército israelí mató a cinco miembros destacados de Hamas en Gaza, donde más de 4.300 ataques destruyeron cientos de puestos de lanzamiento de misiles antitanque.



El director de la UNRWA, Thomas White, avisó en un mensaje en la red social X que sus camiones “se quedaron sin combustible” y agregó: “No podremos recibir la asistencia que llegue a través del paso de Rafah mañana (por hoy)”. Durante una rueda de prensa previa el director de la oficina de la agencia humanitaria de Naciones Unidas (Ocha) en los territorios palestinos, Andrea De Domenico, había dicho que hasta el momento recibieron unos 980 camiones con ayuda humanitaria desde Egipto, pero la cifra estaba muy lejos de las necesidades sobre el terreno.



Unos 500 camiones de ayuda humanitaria entraban a diario a Gaza antes de la guerra entre Israel y Hamas, según datos de la ONU. Además, explicó De Domenico, a partir de mañana los equipos de Naciones Unidas en el enclave no podrán descargar los camiones ya que no tienen combustible para operar las máquinas elevadoras ni para transportar esos cargamentos a los lugares donde está la gente que los necesita.



Caos en los hospitales

El ministerio de Salud de Hamas afirmó ayer que los hospitales del norte del territorio palestino, donde se libran cruentos combates entre milicianos de Hamas y tropas israelíes, están “fuera de servicio”. El hospital de Al Shifa, el mayor de Gaza, alberga aún a 2.300 personas, incluyendo pacientes, empleados y desplazados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Hay decenas de muertos y cientos de heridos que no podemos atender. Las ambulancias están paralizadas porque les disparan cuando salen”, afirmó el director del hospital Al Shifa, Mohamad Abu Salmiya. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación como “grave y peligrosa” debido a la falta de electricidad y de agua.



Varios testigos reportaron que durante la noche del domingo se registraron bombardeos intensos y relataron que hay tanques y blindados a pocos metros de la entrada del hospital. Israel acusa a Hamas de esconder infraestructura militar dentro de los centros de salud. Yusef Abu Rish, viceministro de Sanidad del gobierno de Hamas, indicó que desde el sábado 7 bebés prematuros y 27 pacientes en cuidados intensivos murieron debido a la falta de electricidad en el hospital de Al Shifa.



Mohamad Shtayyeh, el primer ministro de la Autoridad Palestina que gobierna en Cisjordania, pidió ayer a la ONU y a la Unión Europea que lancen ayuda por aire en el norte de Gaza.



Pedidos de Biden y Lula

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó ayer a Israel a proteger el principal hospital de Gaza en sus intensas operaciones militares contra el grupo islamista palestino. “Tengo la esperanza y la expectativa de que habrá acciones menos intrusivas en relación con el hospital”, dijo Biden en la Casa Blanca.



Mientras tanto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al gobierno israelí de matar a civiles inocentes “sin ningún criterio” en Gaza y condenó la muerte de niños como “víctimas preferenciales” durante los bombardeos. El mandatario volvió a condenar los actos terroristas del brazo armado de Hamas pero señaló que la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu es “igual de grave”.



Al menos 11.240 palestinos murieron y 29 mil resultaron heridos en bombardeos israelíes en la Franja desde los ataques de Hamas en Israel del mes pasado.