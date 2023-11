Máximo Kirchner pidió ser querellante

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, pidió ayer que se le conceda acceso como “particular damnificado” a la causa que investiga al detenido y procesado Ariel Zanchetta por espionaje ilegal a diferentes víctimas.



El escrito presentado por Kirchner indicaba que: “habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”.



El pedido fue entregado en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi.



Otro de los dirigentes que se presentó la semana pasada fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien solicitó ser sumado a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos. A través de un escrito presentado, De Pedro solicitó al juez De Giorgi “poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización”, dentro de la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.