Carnicerías registran compras anticipadas de cara a fin de año

martes 14 de noviembre de 2023 | 4:00hs.

Aseguran que persiste el consumo en carnicerías con preferencia en productos como cerdo y pollo como alternativas ante la opción carne, producto que, según indicaron, bajó su demanda considerablemente. De cara a fin de año, las consultas variadas para una compra adelantada crecen.



Por otro lado, el panorama del sector productivo detalla sobre una recuperación de la sequía y del trabajo a largo plazo de los productores para recuperar la hacienda que perdieron en aquel momento.



Abel Motte, empresario en el rubro de las carnicerías, relató a El Territorio que la demanda cayó y que de cara a fin de año estiman se venderán 20 mil kilos menos a comparación del año pasado. “El consumidor sigue comprando para hacer asado, pero opta por cortes como pechito de cerdo o pollo”, dijo. Agregó que el corte más económico de carne parte desde $2.500.



Por su parte, Roberto Comparín, productor ganadero, habló de cómo se encuentra el sector en Misiones: “El sector productivo de la tierra colorada no llega a abastecer la demanda que tenemos. La carne llega del Norte de Corrientes y Entre Ríos. Son nuestros formadores de precios, el cual actualmente mejoró y estimamos suba antes del cierre de este 2023”.



Rubro carnicerías

El reconocido empresario del rubro de la carne, Motte, afirmó que la demanda del consumo de la carne cayó. “A comparación de años anteriores, la caída es importante. Todo está relacionado con el precio y el ingreso que uno percibe. La realidad es que los suelos no acompañaron las subas. A menos poder adquisitivo, menos capacidad de compra”, expresó.



Según Motte, en su caso, los empresarios utilizan la media res en todos sus cortes con distintos precios para el alcance de todos los bolsillos. “Lo primero que sale es la aguja, paleta, osobuco, carne molida. Después los otros cortes que son más costosos pero también muy consultados”, dijo. Añadió que la paleta y la aguja son de los cortes más económicos y parten desde los $2.200 por kilo.



Desde su punto de vista, aclaró que “para él, la carne en Argentina no es cara, más bien los sueldos no suben de la manera que debería. Si cruzamos hacia Brasil, la carne tiene valores internacionales. Allí un kilo de carne cuesta alrededor de $12.000, lo que en Argentina vale $6.000. Hablando de la misma carne”. Analizó que la pérdida del poder adquisitivo se refleja en el consumo de la carne.



Por otro lado, afirmó que las compras anticipadas de cara a las fiestas de fin de año están pasando. “Sí, es una costumbre festejar con asado. El consumidor opta por cortes como el pechito de cerdo, el carré, el matambre de cerdo, los cuartos de pollo. Estos cortes cuestan entre un tercio del valor del precio de la carne de novillo”, explicó. Luego, manifestó que “no se trata de un problema de qué puedo comer, sino qué puedo pagarme”.



Por último, Motte indicó que las expectativas en cuánto a ventas de kilos de carne para este cierre del 2023 no son las mejores. “Se espera vender 10 mil kilos máximo. Tapa de asado o vacío. El año pasado se vendieron 30 mil”.

Por su parte, Luciano Rodríguez, responsable de un minimercado, coincidió en que los consumidores preguntan por los costos y algunos compran al por mayor para congelar para las festividades. Incluso, señaló: “Está el cliente que consulta por si habrá suba y cuándo. O está el que simplemente por adelantarse y no comprar a último momento, ya hace la compra”.



Tras ser consultado cuándo empezó la demanda de cara a fin de año, aseguró que a finales de octubre. “Después del día de la madre, ya el cliente comenzó a comprar o a señar por ciertos cortes a fin de retirar los primeros días de diciembre. Esto no sé si todos lo hacen, pero la clientela fija suele señarme, y así trabajamos desde hace años”.



Costos

Este matutino relevó varias carnicerías, pollerías y mercados donde constató que los precios pueden variar según comercio y en el caso de alguna promoción.



En cuánto a la carne vacuna, para el asado se consigue la tapa de asado por kilo desde $4.700. La costilla de novillo desde $4.500. Mientras que la bola de lomo puede costar desde $2.500, y la paleta desde $2.000.



Por otro lado, la carne de cerdo se consigue el pechito por kilo a $2.200; solomillo a $3.300; y la costeleta desde $1.800.



En lo que respecta al pollo, la pata muslo por tres kilos - en promoción- puede conseguirse desde $3.800; la pata muslo por kilo $2.000; y el pollo entero (poco más de dos kilos) $3.200.

Pasto y agua para la hacienda con mejoramiento genético

El sector productivo en Misiones se recuperó de la sequía para pasar a un período de abundantes lluvias, que, en el caso de las pasturas las beneficia en enormes cantidades. La ganadería misionera busca recuperarse a largo plazo debido que en la temporada de seca muchos productores debieron malvender su hacienda para no seguir perdiendo animales, y poder paliar la situación climática que en aquel momento los azotaba. En este contexto, Roberto Comparín, referente del sector y productor, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 recordó que “la seca hizo que todos los ganaderos de Misiones y el Norte de Corrientes mermen la cantidad de hacienda por la falta de pasto y agua”. Destacó que pese a ello, el sector en la tierra colorada busca superarse día a día con mejora genética.



Panorama actual

Según Comparín, el fenómeno climático El Niño llegó con más agua de la esperada “lo que viene muy bien para el crecimiento de la pastura por las abundantes precipitaciones y las temperaturas”. Luego, apuntó que “tenemos pasto, pero no la cantidad de animales para que puedan comerlo”. “La realidad es que debemos comprar animales, para que estos se alimenten correctamente con la pastura que hay actualmente. Así, mover el negocio. Mantener y fortalecer el pasto también conlleva un costo, y sin animales para que coman es como ir hasta la mitad del negocio sin poder concluirlo”, expresó.



De todas maneras, indicó que estaba previsto que llueva por lo que muchos productores que tuvieron la posibilidad compraron más hacienda. “Pero hay colegas que no pueden por una cuestión económica, deben esperar que nazcan los terneros”. Aseguró que la producción ganadera se trata de un equilibrio entre pasto, animales y agua.



Por su parte, Fabián Kat, productor de Aristóbulo del Valle, coincidió que “la ganadería viene de años de sequía difíciles y el productor debió prácticamente regalar sus animales porque no podía mantenerlos”. Después, agregó que este es un año que benefició a los animales, “pero el precio aún sigue desfasado”. “Para el engorde del animal se requiere también de maíz y soja, que se compran de otras provincias que modifica los números del precio”. Explicó que Misiones tiene buena genética pero persiste un debate constante sobre costos de los insumos y la rentabilidad.



Precios de la hacienda

Por otro lado, Comparín señaló que los precios mejoraron pero siguen por debajo de lo que deberían valer. Actualmente el kilo del ternero vale $1.000. “Desde hace tres meses se estancó, pero creemos que aumentará antes de fin de año entre un 20% y 25% acorde a la situación económica que atraviesa el país”, sostuvo.



Relató que en el último tiempo se incrementaron los insumos para el cuidado, la sanidad, los alimentos y demás gastos que requiere dicha producción. En cuánto a la competitividad, indicó que a Misiones le falta mucho por delante para abastecer a toda la provincia. Por lo que la tierra colorada recibe carne de Corrientes y Entre Ríos. “Estos son los que regulan los precios en nuestra zona. Debido a que aún la producción es mínima para la necesidad de Misiones”.

Pasto y agua para la hacienda con mejoramiento genético