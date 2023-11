Pasto y agua para la hacienda con mejoramiento genético

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El sector productivo en Misiones se recuperó de la sequía para pasar a un período de abundantes lluvias, que, en el caso de las pasturas las beneficia en enormes cantidades. La ganadería misionera busca recuperarse a largo plazo debido que en la temporada de seca muchos productores debieron malvender su hacienda para no seguir perdiendo animales, y poder paliar la situación climática que en aquel momento los azotaba. En este contexto, Roberto Comparín, referente del sector y productor, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 recordó que “la seca hizo que todos los ganaderos de Misiones y el Norte de Corrientes mermen la cantidad de hacienda por la falta de pasto y agua”. Destacó que pese a ello, el sector en la tierra colorada busca superarse día a día con mejora genética.



Panorama actual

Según Comparín, el fenómeno climático El Niño llegó con más agua de la esperada “lo que viene muy bien para el crecimiento de la pastura por las abundantes precipitaciones y las temperaturas”. Luego, apuntó que “tenemos pasto, pero no la cantidad de animales para que puedan comerlo”. “La realidad es que debemos comprar animales, para que estos se alimenten correctamente con la pastura que hay actualmente. Así, mover el negocio. Mantener y fortalecer el pasto también conlleva un costo, y sin animales para que coman es como ir hasta la mitad del negocio sin poder concluirlo”, expresó.



De todas maneras, indicó que estaba previsto que llueva por lo que muchos productores que tuvieron la posibilidad compraron más hacienda. “Pero hay colegas que no pueden por una cuestión económica, deben esperar que nazcan los terneros”. Aseguró que la producción ganadera se trata de un equilibrio entre pasto, animales y agua.



Por su parte, Fabián Kat, productor de Aristóbulo del Valle, coincidió que “la ganadería viene de años de sequía difíciles y el productor debió prácticamente regalar sus animales porque no podía mantenerlos”. Después, agregó que este es un año que benefició a los animales, “pero el precio aún sigue desfasado”. “Para el engorde del animal se requiere también de maíz y soja, que se compran de otras provincias que modifica los números del precio”. Explicó que Misiones tiene buena genética pero persiste un debate constante sobre costos de los insumos y la rentabilidad.



Precios de la hacienda

Por otro lado, Comparín señaló que los precios mejoraron pero siguen por debajo de lo que deberían valer. Actualmente el kilo del ternero vale $1.000. “Desde hace tres meses se estancó, pero creemos que aumentará antes de fin de año entre un 20% y 25% acorde a la situación económica que atraviesa el país”, sostuvo.



Relató que en el último tiempo se incrementaron los insumos para el cuidado, la sanidad, los alimentos y demás gastos que requiere dicha producción. En cuánto a la competitividad, indicó que a Misiones le falta mucho por delante para abastecer a toda la provincia. Por lo que la tierra colorada recibe carne de Corrientes y Entre Ríos. “Estos son los que regulan los precios en nuestra zona. Debido a que aún la producción es mínima para la necesidad de Misiones”.

