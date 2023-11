Gobernadores ratificaron el apoyo a Massa: “tiene capacidad y conocimiento”

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó ayer su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, luego del debate para el balotaje del domingo próximo, y destacó que el postulante oficialista “tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente”.



“Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes posibilidades”, publicó Perotti en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter).



El mandatario santafesino analizó las propuestas que el domingo dio a conocer Massa para su agenda económica si llega a ser presidente, y expresó que “para Argentina y para nuestra provincia en particular es de gran relevancia la eliminación de las retenciones a las economías regionales y la incorporación de la lechería en ese listado”.



“También, es una muy buena noticia la eliminación de impuestos a las mayores exportaciones del año que viene, que sean realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), lleva el trabajo de nuestra gente al mundo”, agregó.



En cuanto a seguridad, Perotti sostuvo que “se necesitan coordinar acciones ante la envergadura de la situación de complejidad que nos toca enfrentar”.



“En ese marco, destacó que Massa “tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente”.



“Confío en que será el futuro presidente de Argentina, convocando a los mejores hombres y mujeres para liderar un gobierno de unidad nacional”, concluyó.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se expresó públicamente a favor del candidato a presidente Sergio Massa una vez finalizado el debate en su red social X. “Sergio Massa es el candidato que está preparado para transformar la Argentina”, tuiteó Kicillof, acompañado del hashtag #massapresidente.



Se sumó Weretilneck al apoyo

El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió ayer lunes que un eventual triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial del próximo domingo causará que la provincia patagónica pierda sus exportaciones a Brasil, país con el cual el postulante libertario anunció que dejará de comercializar.



“Brasil es uno de los principales socios comerciales de Río Negro. Si Milei es electo presidente, desde el 10 de diciembre la provincia perderá sus exportaciones y destruirá a los productores de cebolla, pera y manzanas. Pérdidas de divisas y puestos de trabajo, destrucción de las pymes rionegrinas”, afirmó Weretilneck por medio de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.



Durante el debate que mantuvo con Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Milei dijo que “las relaciones comerciales” deben estar regidas “por privados” y sin una intervención estatal, y ratificó que si, es presidente, Argentina no tendrá vínculo bilateral con China y Brasil, países a los que cataloga de “comunistas”.



Ante ese planteo, Massa respondió que llevar a cabo una política de comercio exterior como la que propone Milei le ocasionaría al país la pérdida de dos millones de puestos de trabajo en distintas áreas económicas y de 28.000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones.



Otro gobernador que se suma a la lista de los dirigentes que apoyaron públicamente a Sergio Massa tras el debate presidencial fue Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut.



“Este 19 el camino es junto a Sergio Massa, consolidando la unidad y el federalismo para construir el modelo de país que anhelamos, con más producción, inversión y oportunidades para cada argentino y argentina”, dijo Arcioni en X.



Completó el apoyo de los gobernadores a Massa el mensaje de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, quién expresó en su cuenta de X luego de finalizado el debate: “Necesitamos un presidente con temple, capacidad de diálogo, de negociación, de articular acciones efectivas que nos devuelvan al camino de la movilidad social ascendente. Por eso elegimos a Sergio Massa”.



Carlotto se reunió con Schiaretti

En una semana clave en la que comienzan a cerrarse los apoyos a los candidatos para el balotaje presidencial, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se reunió en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti.



“Que nos reciba un gobernador tiene un significado muy grande. A buen entendedor, pocas palabras”, indicó la referente de la lucha por los derechos humanos.



Durante ese encuentro, en el que “hablamos de todo ‘a calzón quitado’, como decían los viejos, por supuesto que también (hablamos) de la coyuntura” política atravesada por las elecciones del próximo domingo, dijo Estela.



En ese intercambio de ideas, ella dejó clara su postura: “Ojalá que tengamos la suerte de tener un presidente como la gente”, le dijo al gobernador. Si bien no reveló cuál fue la respuesta de Schiaretti sobre el tema, se deshizo en elogios sobre el gobernador y lo calificó como una persona alineada con los derechos humanos. “Es un hombre que pasó las suyas durante la dictadura cívico-militar y ha sido gratísimo verlo. Me voy llena de este cariño que él transmite”, afirmó.

Los libertarios no entregarán más boletas

La Junta Electoral Nacional (JEN) advirtió a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como candidato presidencial a Javier Milei, que “redoblen esfuerzos” para dar la provisión de boletas necesarias, acorde a la ley electoral, para evitar faltantes de las papeletas y futuras denuncias por “fraude”.



De acuerdo a la norma, cada partido tendría que entregar un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas a habilitarse.



En tanto ayer, el LLA dijo que la decisión de entregar menos boletas es para evitar irregularidades y que el domingo sus fiscales garantizarán que haya papeletas en todos los cuartos oscuros. Así lo hicieron saber Santiago Viola y Karina Milei, apoderados electorales del partido de Milei , en la presentación que hicieron ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.



“LLA avanza no ha incumplido con resolución legal alguna y ha acompañado boletas para todas las mesas de votación en la cantidad que se estiman necesarias”, sostuvo Viola.

Excombatientes de Malvinas pidieron no votar a Milei

El día después del debate presidencial dejó esquirlas. Ahora fueron los excombatientes de Malvinas, quienes se sumaron con un rotundo pedido de “no votar a Javier Milei”, en el balotaje, tras sus dichos en los que consideró a Margaret Thatcher como “una líder”. A través de un comunicado, los exconscriptos de la Guerra del Atlántico Sur repudiaron estos dichos y llamaron a votar por Sergio Massa.



A través de un comunicado publicado ayer, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de la ciudad de La Plata, manifestó su total repudio a la reivindicación de la figura de la exprimera ministra británica Margaret Tatcher, por parte de Milei, en el debate.



El grupo de excombatientes señaló que “Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de la Argentina”. La polémica surgió en junio del año pasado, cuando el candidato de La Libertad Avanza había reconocido que se siente “muy identificado” con la exprimera ministra de Reino Unido, que llevó adelante la ofensiva británica en la Guerra de las Malvinas de 1982.



El tema se volvió a poner en la mira durante el debate presidencial, ante la consulta de Massa por las islas en el bloque de Relaciones Exteriores. Allí Milei ratificó su afinidad con la figura de la dirigente británica y dijo que fue “una gran líder”. Por su parte, Massa refutó: “Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer hoy y siempre. Nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, para mí no lo es”. En esa línea, el candidato de Unión por la Patria marcó: “Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que los kelpers tienen derecho a la autodeterminación de Malvinas”



En el documento, publicado ayer a través de las redes sociales, los excombatientes preguntaron: “¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de entrega, hagan de la Argentina un ‘No país?”.