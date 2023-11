Marcharon en reclamo de la liberación de un profesor acusado de abusar de un menor

lunes 13 de noviembre de 2023 | 13:35hs.

A pesar de las intensas precipitaciones, esta mañana se realizó una marcha y concentración frente a Juzgado de Instrucción Uno de Oberá en reclamo por la excarcelación de un profesor de matemática imputado por presunto abuso sexual en perjuicio de un menor.

Más de medio centenar de personas, entre familiares, amigos y vecinos, se movilizaron a favor de E. F. (28), detenido desde enero por un hecho que se habría registrado en el CIC de la localidad de Campo Ramón.

“Iba a venir mucha más gente, pero la lluvia complicó un poco. De todas formas, estamos muy agradecidos a quienes nos acompañaron porque están convencidos de la inocencia de mi hermano. Es una acusación sin sustento y en el expediente se fueron demostraron todas las contradicciones”, expresó M. F., hermano del imputado.

La columna de manifestantes partió a las 9 desde el Centro Cívico y a los pocos minutos de arribar a la sede judicial de calle 25 de Mayo, el juez Pedro Piriz accedió a recibir a los familiares para explicar cuestiones de la causa.

“El juez nos atendió muy bien y nos dijo que están esperando el resultado de la pericia psicológica de mi hermano, que tendría que estar pronto. Seguimos confiando en la justicia y esperamos que se aclare el tema”, remarcó el hermano.

Por su parte, la madre se mostró abatida por lo que consideró “una gran injusticia”, al tiempo que expresó su preocupación por amenazas y agresiones que padeció el acusado en la cárcel de Cerro Azul, cuestión en la que ya intervinieron las autoridades carcelarias.

Luego de trasmitir a los presentes las conclusiones que dejó la charla con el magistrado, los familiares anticiparon que en los próximos días volverán a manifestarse.

Acusación

La denuncia contra el profesor de matemática fue radicada por la madre de la supuesta víctima ante la comisaría de Campo Ramón el 7 de enero, aunque el hecho que se investiga se habría registrado en noviembre del año pasado, según indicó la progenitora.

A lo largo de diez meses, tal como consta en el expediente a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, la defensa de imputado presentó una serie de pruebas que contradicen la acusación, al tiempo que el fiscal Elías Bys y el juez Piriz rechazaron la excarcelación.

Con relación a la denuncia, la progenitora mencionó que desde hacía varios meses notaba que su hijo se comportaba de manera extraña, tenía reacciones violentas y lloraba mucho.

El 7 de enero por la tarde tuvo una crisis y se encerró en el baño. Luego su mamá le pidió que le diga qué le pasaba, ante lo cual el chico le contó que un profesor -sin dar el nombre- lo sometió sexualmente.

La mujer precisó el hecho se habría registrado en el sanitario del CIC de Campo Ramón, donde el menor asistía a clases de apoyo escolar.

“Sucedió en el mes de noviembre, en la última clase de apoyo, en el sector del baño”, cita la denuncia.

Además, indicó que luego de perpetrar el acceso carnal el profesor amenazó al nene para que no cuente lo sucedido, o de lo contrario lo volvería a someter.

Traslado a la cárcel

Vale mencionar que durante las clases de apoyo, el profesor de matemática era supervisado por una colega responsable del curso.

Al respeto, en la denuncia de la madre se dejó constancia que luego del presunto abuso el alumno y el profesor volvieron al aula y el menor “comentó que no se podía sentar del dolor, por lo cual la maestra le preguntó si le paso algo”, aunque no dijo nada porque “el profesor le hacía señas desde atrás para que no hable”.

Luego transcurrieron dos meses hasta que el nene le manifestó a su mamá lo que supuestamente pasó en el baño del CIC.

Tras la denuncia, el juez de Instrucción Piriz dispuso que se active el protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para presuntas víctimas de abuso sexual, al tiempo que ordenó la detención del profesor.

En consecuencia, E. F. fue capturado y alojado en la comisaría de Campo Ramón, donde permaneció hasta el 2 de noviembre, cuando fue trasladado a la cárcel de Cerro Azul.

Marcadas contradicciones

El dictado de prisión preventiva y reclusión bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) movilizó a familiares y allegados al profesor de matemática, quien tiene domicilio en Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.

En tanto, una fuente con acceso al expediente detalló una serie de puntos que haría endeble la acusación.

Citó que el chico asistió a sólo tres clases de apoyo y la última fue el 17 de octubre del año pasado, pero en la denuncia y la correspondiente ampliación la progenitora aseguró que el abusó se registró en noviembre.

Además, en el expediente se adjuntan fotos de las tres clases a las que asistió el menor.

El baño donde se habría perpetrado el ataque sexual se encuentra a doce metros del aula y la madre del chico relató que el acusado colocó la traba de la puerta.

Contrario a ello, personal de limpieza del CIC indicó que desde hacía por lo menos cinco años que la puerta no tenía traba.

A todo esto, la docente que supervisaba las clases de apoyó declaró que no recuerda que el alumno ni el profesor hayan ido al baño, menos de manera simultánea.

Tampoco ratificó que el chico le haya dicho que estaba dolorido, al volver del baño, como cita la denuncia.

Las pericias

El profesor E. F. daba clases ad honorem ya que buscaba ganar experiencia en la carrera.

En tal sentido, ningún otro alumno manifestó haber tenido problemas con el docente.

En tanto, la defensa logró ubicar a un compañero de la presunta víctima, el cual contó que el chico “le tiene bronca al profesor porque es exigente”.

Fue así que en primera instancia la mamá del citado compañero ratificó dicha versión en sede judicial, pero luego también nene pudo contar lo que sabe ante el propio juez de la causa.

En ese contexto, hace dos semanas la defensa solicitó la excarcelación del imputado, lo que no prosperó.

Por el momento, a entender del fiscal Bys y del juez Piriz, la acusación se basa en la declaración del menor en Cámara Gesell, donde ratificó la acusación.

“De todas formas, llama la atención la terminología técnica usada por el chico en la entrevista, como también que estaba sonriente y hacía chistes, lo que no es normal en este tipo de casos”, precisó un vocero.

Entre otras cuestiones que hizo notar la defensa, en Cámara Gesell el menor detalló qué ropa usaban él y el profesor el día del supuesto abuso, lo que no coincide al comparar con las fotos de la última clase de apoyo a la que asistió el chico.

Finalmente, el informe de peritos del Cuerpo Médico Forense indica que “el menor fabula” y “no evidencia signos de abuso”. Aún se aguarda el resultado del estudio al profesor.