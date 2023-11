Desarrollo federal, inversión en rutas y trenes y corregir asimetrías, claves para Massa

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:30hs.

A una semana de las elecciones que podrían consagrarlo como el próximo presidente de la República Argentina, Sergio Massa participó de un diálogo con periodistas de medios de comunicación de todo el país, entre los que estuvo El Territorio.

La entrevista se realizó el viernes por la noche en el estudio de televisión que está montado en el subsuelo del búnker de Unión por la Patria, en pleno microcentro porteño, a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Allí el actual ministro de Economía se mostró seguro de lo logrado hasta este punto de la campaña, pero también convencido de que el partido aún no está ganado.

Respondió preguntas sobre la situación de las economías regionales, la relación con los gobernadores, el nuevo pacto fiscal que planea acordar con las provincias, las asimetrías de costos que diferencian al Área Metropolitana de Buenos Aires con el interior del país, sus diferencias con Milei, la inseguridad, la inflación y también su vida personal entre otros temas.

¿Cuáles son las acciones concretas para que su propuesta de gobierno se defina como federal?

Argentina es el octavo país más extenso del mundo y necesitamos corregir asimetrías. Y en ese sentido, por ejemplo, el próximo miércoles se publicará la resolución que baja e iguala con Foz de Iguazú la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú, lo cual le da a esa ciudad misionera la posibilidad de competir federalmente. En Jujuy, Salta y Misiones eliminamos las retenciones a las economías regionales y el sector tabacalero es uno de los principales beneficiarios. La industrialización en central para todo el norte argentino. A partir del 1 de enero volverá a regir para todo lo que sea proceso de industrialización nueva, el 814, un beneficio impositivo que permite que, por cinco años, las empresas que se radican y generan empleo industrial asociado a los recursos naturales de la provincia no pagarán cargas sociales por sus trabajadores. La extensión del Belgrano Cargas es clave bajar el costo logístico. Estamos con un acuerdo muy importante de financiamiento con un banco chino para terminar todo el trazado del recorrido que permita que el tren tenga centralidad directamente en el norte con dos estaciones logísticas, una en Tucumán, otra en Salta, salida al Atlántico y al Pacífico.

¿Qué propone para disminuir los costos de producción de las economías regionales?

El costo logístico en el total de la economía de Estados Unidos representa 8,5%. En el de Chile representa 13,8%. En Argentina representa 23,8%. El costo del transporte incide directamente en la competitividad de nuestra economía. Por eso es tan peligroso cuando se escucha hablar de privatización de ferrocarriles. Porque Argentina lo que necesita es más inversión ferroviaria. Y otra cuestión fundamental es que desde el próximo 1 de enero los programas sociales van a pasar a depender del Ministerio de Trabajo, que acompañado por el decreto del Puente al Empleo, nos permite empezar a pasar a los beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo formal, registrado con seguro, con obra social, con derecho a la jubilación, que son fundamentales.

¿Qué planes tiene para que los subsidios al transporte de pasajeros dejen de estar concentrados en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires y fluyan hacia las provincias?

Ya cambiamos gran parte de esa matriz que venía distorsionada. En 2018, los gobernadores renunciaron al subsidio al transporte y en 2020, con la aparición de la pandemia, volvimos a poner en marcha mecanismos de subsidio para compensar la caída que representaba para las empresas la pérdida de pasajeros. Porque había una pandemia y estábamos todos encerrados. Yo tomé la decisión, entendiendo que hay una cuestión de costo, de salario indirecto, de aumentar el volumen de subsidio. En la actualidad estamos en 60-40 y en 2024 aspiramos a estar en 50-50. Pero hay una cosa que es central para nosotros, es que la provincia o el municipio que quiera recibir el subsidio adhiera a la Sube. Porque si no, los subsidios van a empresarios que en lugar de poner la plata en mejorar los colectivos, las carrocerías, las cubiertas o el salario de los trabajadores, terminan haciendo como pasó con algunos empresarios, que jugaban la timba financiera con la plata del subsidio. Y cuando escucho al otro candidato que plantea esto de la eliminación del subsidio, en las provincias un tucumano tiene que saber que el boleto de colectivo cuesta $725, el mismo que paga hoy $180.

Y la pregunta del millón: ¿qué hará para que baje la inflación?

El 10 de diciembre, gobierne quien gobierne en la Argentina, el año que viene la inflación va a bajar naturalmente a la mitad. O sea, con gobiernos normales que no hagan cosas raras, que no sean saltos al vacío, que no quieran inventar la pólvora, sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas, que se pongan a ordenar la inversión. El crecimiento de las exportaciones de agro, 21.000 millones de dólares más; el crecimiento de la exportación energética, que pasamos de menos 7 a más 7, que es una diferencia de 14.000 millones de dólares, el crecimiento del complejo minero. Es muy importante que tengamos la capacidad de administrar ese crecimiento de las reservas, fortaleciendo nuestra moneda porque eso no sólo va a bajar la inflación sino que además nos habilita mejor crédito internacional para nuestras empresas y mejor crédito interno para la gente.

¿Cómo imagina en caso de acceder a la presidencia de la Nación la relación con los gobernadores de la oposición a cargo de diez provincias?

A partir del 10 de diciembre yo tengo la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los argentinos, para los que me voten y los que no me voten, para los gobernadores que sean de mi fuerza política y los que no. Tengo que pensar en la Argentina, no en quién es el gobernador de turno en una provincia o la otra. Tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria. Firmé el contrato con alegría y sabiendo que es algo que le queda a la Argentina, no importa quién sea el gobernador en ese momento o quién sea el presidente en ese momento o el ministro que firma el contrato. Porque tiene que ver con el desarrollo de la Argentina, más allá de los hombres que estamos de paso.

¿Tiene planeado un nuevo acuerdo en materia de reparto de fondos coparticipables con las provincias?

Nosotros tenemos que ir a un nuevo pacto federal. Y, además, yo estoy dispuesto a ceder recursos nacionales, como he planteado, como coparticipar Impuesto País e Impuesto al Cheque, pero también tenemos que ir a una simplificación tributaria. Tenemos que ir a un nuevo pacto federal. Aumentar algún volumen de coparticipación respecto de lo que es el sistema de retenciones, más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo, al maíz y a la soja. Pero todos tenemos que ceder un poquito para alcanzar una simplificación tributaria.

¿Qué opinión tiene de su competidor en el balotaje, Javier Milei?

Cuando dicen 'Milei es peligroso' a mí no me parece peligroso Milei. A mí me parecen peligrosas sus ideas. Que además no son cosas que se me ocurren a mí, están publicadas en la Cámara Nacional Electoral en la propuesta electoral, en el contrato que uno firma con los ciudadanos cuando presenta candidatura. Por ejemplo, me parece peligroso lo que Milei planteó sobre la venta de Vaca Muerta porque desnuda una ignorancia fenomenal sobre la Constitución Nacional. Vaca Muerta es un recurso de Río Negro, de Neuquén, de Mendoza. Es un recurso de las provincias. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intervenir las provincias? O cuando dice 'voy a vender el Banco Central', lo que está diciendo es que no va a tener más moneda, desconoce la Constitución Nacional que obliga al presidente de la Nación a cuidar la moneda. Cuando lo escucho plantear la eliminación del subsidio a los jubilados, les tiene que decir a los jubilados 'mire, en enero va a cobrar $60.000 menos; mire, los $21.000 de medicamento por mes que tiene gratuitos se acaban'. Se lo tiene que bajar a tierra. O cuando dice que 'el cambio climático no existe', pregúntenles a los 173.000 productores que vivieron la sequía. Pregúntenles a los correntinos y a los misioneros que están viviendo hoy la inundación.

¿Cuáles son sus principales diferencias con Milei?

Yo creo que una cosa es el mercado y otra cosa es la patria. Son cosas distintas. No todo tiene precio. Las expresiones culturales no tienen precio. Son parte de lo que sentimos en el alma y de lo que soñamos y lo que pensamos. La vida no tiene precio, los órganos no tienen precio. Por ello, Argentina tiene desde hace casi 30 años un sistema solidario de donación de órganos que también validamos cada dos años cuando vamos a votar. Yo siento que nosotros somos una nación que tenemos además una bandera, valores y un sistema de vida que nos identifica. Que no es sálvese quien pueda. Esa respuesta es la respuesta más clara de que el federalismo no está en la cabeza de la otra fuerza política.

Probablemente la mitad de las rutas que necesita la Argentina para conectarse si no son con inversión pública, no son. No todo tiene precio.

¿Qué pasa con el Sergio Massa ser humano? ¿Cómo está manejando su salud física y mental en esta campaña tan intensa?

Primero, mi familia es la que todos conocen, soy papá de dos chicos, un nene de 18, una nena no tan nena, ya de 21 años. Malena es mi esposa. Tengo la suerte de tener todavía a mis viejos, que son los dos inmigrantes. Tengo un grupo de amigos que nada tienen que ver con la política, que son cable a tierra, juego al truco, algún asado, eso me desenchufa. Después, tiempo para yoga o deporte en estos meses es imposible. La comida en este tiempo hace que haya semanas que baje de peso y me digan 'qué flaco estabas', porque te ves la cara chupada, y otras semanas que me digan 'qué gordo estabas', porque comí harinas en un lugar, en el otro. La campaña es así. No es mi primera campaña, tengo varias en la espalda y un aprendizaje de errores que me ayudan a administrar mejor mis ansiedades y nervios. Con respecto al sueño, cuando metés una actividad atrás de la otra, cuando llego a casa, apoyo la cabeza en la almohada y me desmayo. No tomo nada para dormir. Me despierto con la alarma.