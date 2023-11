El territorio Fun

sábado 11 de noviembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Morocha -

Luck Ra; BM

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 El amor de mi vida -

María Becerra; Los

Ángeles Azules

4 No se ve - Emilia;

Ludmilla; Zecca

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia;

FMK

8 Me enteré -

Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 Vampire - Olivia Rodrigo



“Mi primera chamba”: así es la canción real del audio viral

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, cada vez son más los audios y contenidos irreales que cobran fama en la plataforma de videos china.

Este fue el caso, por ejemplo, del audio de “Mi primera chamba”, el cual es una edición de “Si La Calle Llama Remix”, de Eladio Carrión ft. Myke Towers.

Pues, los internautas le pidieron a una herramienta de IA modificar el estribillo con la frase “Mi primera chamba”.

Uno de los aspectos más notables de TikTok es su capacidad para convertir canciones en éxitos virales. Cuando un usuario crea un video con una canción, puede llevar a que esa canción se convierta en un desafío viral.

Esto ha permitido que canciones de artistas desconocidos se propaguen como un incendio forestal, generando millones de reproducciones y seguidores en cuestión de días.



Steam permitirá marcar como privados los videojuegos y ocultarlo de amigos

Valve prepara una nueva característica que permitirá a los usuarios de su plataforma Steam marcar como privado un juego, para ocultarlo en su perfil público y, de esta forma, evitar que los demás usuarios sepan a qué títulos está jugando. Steam permite que un perfil sea público, privado o que solo esté visible para los amigos, e incluso limitar la visibilidad de ciertas partes de él, como la lista de amigos o el inventario. La nueva opción es una característica de privacidad que se introduce directamente en las opciones de los juegos. Se trata de una característica que los propios jugadores han reclamado durante años. Valve empezó a trabajar en ella, aunque todavía no la ha incorporado a la beta del cliente de Steam, como ha indicado PcGamer. Activada, permitirá ocultar a los demás un juego de la biblioteca, un título al que se ha jugado recientemente o incluso que se está jugando en este momento.

La familia Moriena y una tarde de merienda.

Ángela Gauto acompañada de Luis Klikailo.

Evelyn Mezzetti y Alicia Benítez acompañadas de Nahir Bejar.

Lucho Viana junto a Olivia.