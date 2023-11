Preocupan las propuestas de LLA en agenda de derechos

sábado 11 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) alertó ayer sobre la importancia de valorar la incidencia de la agenda de género en las propuestas de los postulantes presidenciales Sergio Massa (de Unión por la Patria) y Javier Milei (de La Libertad Avanza) en virtud de marcadas diferencias expresadas entre ambos aspirantes en el Índice de Candidaturas Sensibles al Género (ICG) de un informe realizado por la organización que arrojó un resultado negativo para el espacio que encabeza el diputado ultraderechista.

“A 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, creemos que no debemos permitir que nuestros derechos retrocedan. La agenda de género es la agenda de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia”, indicaron desde ELA a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter).