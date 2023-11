Preventiva a profesor de matemáticas acusado de abusar de un pequeño

viernes 10 de noviembre de 2023 | 3:30hs.

El pasado 2 de noviembre, el profesor de matemática E. F. (28) fue ingresado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul con prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso canal en perjuicio de un menor de 11 años.

La denuncia fue radicada por la madre del chico ante la comisaría de Campo Ramón el 7 de enero, aunque el hecho que se investiga se habría registrado en noviembre del año pasado, según indicó la progenitora.

A lo largo de diez meses, tal como consta en el expediente a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, la defensa del imputado presentó una serie de pruebas que contradicen la acusación, al tiempo que el fiscal Elías Bys y el juez Pedro Piriz rechazaron la excarcelación.

Con relación a la denuncia, la progenitora mencionó que desde hacía varios meses notaba que su hijo se comportaba de manera extraña, tenía reacciones violentas y lloraba mucho.

El 7 de enero por la tarde tuvo una crisis y se encerró en el baño. Luego su mamá le pidió que le dijera qué le pasaba, ante lo cual el chico le contó que un profesor -sin dar el nombre- lo sometió sexualmente.

La mujer precisó el hecho se habría registrado en el sanitario del CIC de Campo Ramón, donde el menor asistía a clases de apoyo escolar.

“Sucedió en el mes de noviembre, en la última clase de apoyo, en el sector del baño”, cita la denuncia.

Además, indicó que luego de perpetrar el acceso carnal el profesor amenazó al nene para que no cuente lo sucedido o de lo contrario lo volvería a someter.

Grave acusación

Durante las clases de apoyo, el profesor de matemática era supervisado por una colega responsable del curso.

Al respecto, en la denuncia de la madre se dejó constancia que luego del presunto abuso el alumno y el profesor volvieron al aula y el menor “comentó que no podía estar del dolor, por lo cual la maestra le preguntó si le paso algo”, aunque no dijo nada porque “el profesor le hacía señas desde atrás para que no hable”.

Luego transcurrieron dos meses hasta que el nene le manifestó a su mamá lo que supuestamente pasó en el baño del CIC.

Tras la denuncia, el juez de Instrucción Piriz dispuso que se active el protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para presuntas víctimas de abuso sexual, al tiempo que ordenó la detención del profesor.

En consecuencia, E. F. fue capturado y alojado en la comisaría de Campo Ramón, donde permaneció hasta el jueves de la semana pasada, cuando fue trasladado a la cárcel de Cerro Azul.

Marcadas contradicciones

El dictado de prisión preventiva y reclusión bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) movilizó a familiares y allegados al profesor de matemática, quien tiene domicilio en Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.

“Confiamos en su inocencia y creíamos que la Justicia actuaría bien, por eso hasta ahora no nos manifestamos. Pero viendo que está preso por un delito que no cometió y que lo mandaron al penal acusado de lo peor, decidimos movilizarnos y expresarnos contra la injusticia. Por eso la próxima semana haremos una marcha hasta el juzgado”, anticiparon.

En tanto, una fuente con acceso al expediente detalló una serie de puntos que haría endeble la acusación.

Citó que el chico asistió a sólo tres clases de apoyo y la última fue el 17 de octubre del año pasado, pero en la denuncia y la correspondiente ampliación la progenitora aseguró que el abuso se registró en noviembre.

Además, en el expediente se adjuntan fotos de las tres clases a las que asistió el menor.

El baño donde se habría perpetrado el ataque sexual se encuentra a doce metros del aula y la madre del chico relató que el acusado colocó la traba de la puerta.

Contrario a ello, personal de limpieza del CIC indicó que desde hacía por lo menos cinco años que la puerta no tenía traba.

A todo esto, la docente que supervisaba las clases de apoyo declaró que no recuerda que el alumno ni el profesor hayan ido al baño, menos de manera simultánea.

Tampoco ratificó que el chico le haya dicho que estaba dolorido, al volver del baño, como cita la denuncia.





Pedido de excarcelación para el acusado que no prosperó