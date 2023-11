Mamá de joven esquizofrénico pidió un centro de salud mental para Santo Tomé

jueves 09 de noviembre de 2023 | 15:52hs.

Patricia Ferrari, la mamá de Jonathan, el chico de 25 años con esquizofrenia que el pasado domingo 5 de noviembre sufrió un episodio y fue reducido por la policía en la localidad de Santo Tomé, contó el padecimiento de su familia.

La mamá intentó aclarar la situación vivida el domingo. "Muchos lo conocen a Jonathan porque es una excelente persona, sólo que él sufre de una enfermedad, no una locura. Él tiene problemas de esquizofrenia, y también de adicciones. Me dolió mucho cuando lo llamaban 'el loco del machete', y mi hijo no es ningún loco. Hubo muchos videos que mi hija pidió por favor que borraran porque nosotros sufrimos mucho por el tema de mi hijo".

En cuanto al padecimiento de su hijo, Patricia explicó a un medio local que ella pudo ir aprendiendo, con el tiempo, de qué se trata la enfermedad que aqueja a Jonathan: "Yo ya sé todo lo que es la esquizofrenia, porque él está con profesionales. Lo malo es que acá en Santo Tomé no hay un centro de salud mental como tienen en Corrientes (capital)".

Agregó, además, que su pedido es la comprensión y empatía de la gente hacia la familia. "Que la gente pueda entender, que busquen qué es la enfermedad esquizofrenia, que no es una persona loca, sino que es una persona enferma que necesita ayuda, ya sea psiquiátrica, psicológica, y son personas también que necesitan ser contenidas, cosa que en Santo Tomé no tenemos".

Añadió que "desde que falleció la dra. Beatriz Haseitel (psiquiatra), que era quien nos atendía y nos entendía nuestro dolor de madre, quedamos con las manos atadas. Ahora hay un psiquiatra, pero no da a basto. Después está el dr. Aranda, que viene una o dos veces al mes, pero no vive acá. Hablé con muchas madres, hermanas, hijas, que tienen familiares con esa enfermedad, y queremos que las autoridades nos puedan ayudar y se abra un Centro de Salud Mental para cuando pasen esos episodios haya profesionales preparados. Acá en el hospital, si bien estoy muy conforme con cómo nos recibieron, no están preparados para una situación de esas".

"Estas personitas hacen eso (brotes) no porque quieran, sino porque tienen un trastorno mental, y no le deseo a nadie. Mi hijo no lastimó a nadie, simplemente no estaba tomando la medicación, me decía que tomaba y no tomaba. Mi hijo no es ningún loco. Y yo quiero que la gente entienda el dolor que como familia estamos pasando, y que las autoridades nos ayuden. Ese lugar donde la doctora Beatriz nos atendía una vez por semana, los chicos estaban contenidos, y nosotros también. Ahora no sabemos qué hacer", expresó.

Jonathan se encuentra en Corrientes por estas horas, fue trasladado. Está siendo tratado por un equipo de profesionales, y se encuentra estable. "Yo eso quiero también para Santo Tomé, un equipo de profesionales que los contenga", remarcó.