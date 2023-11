El río Uruguay baja pero las familias aún siguen evacuadas en El Soberbio

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Las precipitaciones dieron tregua y el río Uruguay comenzó a descender nuevamente, del mismo modo el río Paraná se encontraba en bajante en los puertos locales.



A pesar de que los damnificados esperaban poder retornar a sus domicilios, luego del repunte de la crecida del río Uruguay en los últimos días, las autoridades de El Soberbio expresaron que no están dadas las condiciones para que las familias afectadas vuelvan a sus hogares.



Según los últimos registros de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en esa ciudad misionera, la altura del río se encontraba ayer en 12,70 metros -bajando en promedio a 20 centímetros por hora.



Asimismo, el municipio informó que 70 familias se encuentran evacuadas: 25 del barrio Unión, 37 del barrio Chivilcoy y ocho del barrio Galeano, de este total son 135 personas mayores de edad y 72 menores.



En este sentido, Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio diálogo con El Territorio y dijo: “Hoy tenemos en el polideportivo, seis familias y el resto se está alojando en casas de familiares. A pesar de que el río baja, esto es muy reciente y no están dadas las condiciones para volver todavía. Hay algunas estructuras domiciliarias muy comprometidas por eso también hay que vigilar y considerar las cuestiones higiénicas y de habitabilidad en las casas antes de volver”.



Otras localidades

Por otra parte, en Alba Posse la altura del río era de 13,85 metros, esperando el nivel de evacuación; en San Javier, la altura se encontraba en 11,60 metros. Al cierre de está edición, todos los pasos fronterizos en balsa -sobre la costa del Uruguay- estaban inhabilitados por las condiciones de navegabilidad aún no son aptas y deberán ser evaluadas en las siguientes jornadas. El camping Puerto Arena de San Javier quedó inundado. Foto: María Rosa Fernández

Se espera un día caluroso

Según informó Alerta Temprana hoy será un día cálido con buenas condiciones y sin lluvias. “Tendencia a un tiempo cálido, incluso caluroso y predominio de Sol para el comienzo de la semana”. Se prolonga la estabilidad en el ambiente, gracias a la influencia de un “sistema de alta presión ubicado en el Atlántico, pero que irá perdiendo influencia; la calma meteorológica duraría hasta el miércoles”. Una escasa nubosidad durante las primeras horas de la mañana de hoy se disipará pronto para dejar un cielo limpio. Así, las temperaturas irían en aumento por lo que las máximas rondarían entre 26 y 31°.



Mañana continúa el tiempo bueno con predominio de Sol durante gran parte de la jornada. Los vientos continuarán soplando del noreste, con ráfagas más intensas y propiciarán la rápida elevación de la temperatura para producir una tarde calurosa, informó el organismo.



Las temperaturas máximas en la provincia serán de 33° para Posadas -con 36° de sensación térmica-; la mínima sería de 17° en Bernardo de Irigoyen.



El miércoles “el predominio de un sistema de baja presión sobre la región y vientos de altura provenientes del noroeste provocarían ambiente cálido, aumento de humedad y cielo nublado sobre la provincia”. Continúan los vientos del noreste en superficie y las elevadas temperaturas por la tarde.



Las máxima en la provincia se estiman en 31° para Eldorado -con 35 °C de sensación térmica-; la mínima sería de 20° en San Pedro.

Rutas y puentes habilitados en la provincia

Según informó la Dirección de Vialidad de Misiones se habilitó la circulación sobre los puentes sobre los arroyos Piray Guazú y Paranaí por ruta nacional 12. Del mismo modo se encuentra habilitado el paso por el puente provisorio arroyo Tabay, por ruta provincial Nº 7, está permitido solo tránsito hasta 10 toneladas. Por otra parte, aún está interrumpido el tránsito sobre: ruta provincial N° 2, puente sobre arroyo Ramón; ruta provincial N° 2, puente provisorio arroyo Pindaytí, zona Santa Rita; camino vecinal del Paraje Domingo Savio, arroyo Yabebiry, San Ignacio; ruta provincial Nº 230, puente sobre arroyo Guerrero, San Javier; ruta provincial 23 BIS, puente sobre arroyo Caracol, Paraje Campo Alegre (San Antonio); ruta costera El Verde, corte en Paraje Azopardo, San Antonio.

En cifras

