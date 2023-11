“No veo a una mayoría del PRO que suscriba a las ideas de Milei”

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

A pocos días del balotaje que definirá quién es el próximo presidente de la Argentina, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar el pacto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato de extrema derecha, y fue contundente al afirmar que no considera que la gran mayoría de los amarillos apoye a Javier Milei.



“No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei. Veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria, ideológicamente apoyando a Milei”, indicó Larreta en un larga entrevista que publicó ayer el diario Perfil.



En esta línea expresó la contradicción de Bullrich ante el apoyo explícito a la ultraderecha: “A Patricia, la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’”, comentó. Y dejó otro palito para su exjefe político: “Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio, y eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos”, sostuvo el mandatario porteño. “Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio”, agregó.



En ese sentido, aseguró que la construcción del Milei candidato y su camino hacia la instancia de balotaje, se caracteriza por la “incoherencia”. “Escucharlo a Milei hace 15 días decir con total bajeza, mentira, que Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes, y diez días después parece que es una fenómena, que es la mejor del mundo, es incoherente”, sostuvo.



Y sumó otro ejemplo: “Hace un mes la dolarización, después todos sus economistas la pusieron en duda, ahora la ratifica, ¿cree en la dolarización o no? No tengo ni idea. Él dijo que no, después dijo que sí. Ahora su futura canciller, no un cuatro de copas, dice que sí, que es una genialidad, una ponderación extrema”, señaló.



Asimismo, Larreta ratificó que no va a votar por ninguno de los dos candidatos “porque los dos me parecen malos, y no voy a votar una mala opción para la Argentina”. “No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar”, sentenció.



Dentro de esta postura “neutral”, el jefe de Gobierno porteño, analizó que el rol de Juntos por el Cambio en esta nueva etapa política “es el de consolidar la oposición más grande en términos de presencia legislativa y más sólida posible”.

Luis Juez apuntó a los líderes de JxC

El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez se lamentó por la casi ruptura del espacio opositor y lanzó una fuerte crítica interna al afirmar que lo único que los unía era “la posibilidad de llegar al poder”.



Consultado sobre la posible reestructuración de JxC, Juez reflexionó: “Yo lo veo difícil. Si me pongo el ciudadano común a mirar y decir ‘bueno... Menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son”.



“Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo desde las últimas 24 horas”, reflexionó. Y agregó: “A mí me duele el alma, porque te lo digo con toda sinceridad. Yo soy un hombre grande, yo no sé si la gente no me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos”.