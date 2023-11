Anses amplía desde hoy las líneas de créditos

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

La Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) pondrá desde hoy a disposición de titulares de jubilaciones y pensiones y trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia una ampliación del monto máximo dentro del programa de créditos personales.



Los nuevos montos estarán disponibles para quienes soliciten un crédito a partir de mañana lunes y además, quienes ya hayan solicitado un crédito, podrán pedir la extensión del monto de forma virtual en mi Anses.



El monto máximo de los créditos destinados a titulares de jubilaciones y pensiones aumentará de $400.000 a $600.000, con una tasa subsidiada del 29%.



En tanto, las y los trabajadores en relación de dependencia que no se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias (con salarios no mayores a $1.980.000 brutos) podrán solicitar un crédito de hasta 1 millón de pesos, con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 50% en 24, 36 o 48 cuotas, que se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo de la persona solicitante.



Anteriormente, podían solicitar hasta $400.000 las y los trabajadores con ingresos no mayores a $700.875 (brutos). El crédito se podrá solicitar a través del sitio web o aplicación del organismo, de lunes a viernes de 10 a 20.