Investigarán un falso posteo difundido por el partido de Milei

La Cámara Nacional Electoral (CNE) inició una investigación para determinar el origen de “la manipulación de un falso posteo” que circuló en las últimas horas, y aclaró que desde la cuenta oficial del organismo en la plataforma X “no se aplica ‘me gusta’ a ningún mensaje político”.

“A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica 'Me gusta' a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo”, indicó este sábado la CNE en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter). De esta manera, el organismo electoral salió a desmentir versiones luego de que seguidores del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, expresaran su malestar en las redes sociales por un supuesto 'like' de la cuenta oficial de la CNE a un tuit que llamaba a votar por el postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

Varios militantes libertarios mostraron la supuesta publicación en sus redes y el propio Milei reposteó varios de esos mensajes en su cuenta personal.

En declaraciones a Radio 10, Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE, remarcó: “Lo aclaramos también por esta vía: es una noticia falsa, nunca existió ese ‘me gusta’ contra Milei, ni siquiera es que fue un error de un CM. Hay mucha evidencia que muestra que nuestro sistema es transparente. Están buscando desinformar”, indicó Schimmel y agregó: “Nunca tuvimos una embestida tan fuerte. Es un ataque contra la institucionalidad electoral, no se puede poner en juego el sistema que es objetivamente robusto”.

De campaña en el conurbano

Javier Milei dejó atrás el bajo perfil de los últimos días y ayer volvió a las recorridas por el conurbano bonaerense. Con una puesta en escena similar a la que acostumbró hasta la primera vuelta electoral, pero con más banderas argentinas y sin motosierras a la vista, el candidato de La Libertad Avanza retomó el contacto con la gente. Se mostró junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel en una caminata por la zona de San Isidro y en una caravana que concluyó con un acto en la localidad de El Palomar, en Tres de Febrero.

“Lo que está en juego en esta elección es la continuidad de este modelo de la decadencia, el modelo de la casta que consiste en inflación, desabastecimiento y privilegios para los amigos, o terminar con la decadencia”, dijo Milei al tomar la palabra arriba del escenario, para después agregar: “Massa es el candidato del status quo. Es el candidato de la continuidad”. Junto a él estaba, además de su hermana Karina, la excandidata a gobernadora del espacio, Carolina Píparo, la diputada nacional electa Marcela Pagano y el legislador porteño Ramiro Marra, que dio la nota de color de la jornada: tenía puesta una camiseta de Boca.

“Argentina se encuentra frente a una crisis histórica producto de la fiesta populista. Hoy llegó el momento de pagar la factura. La discusión es quien paga la fiesta: la pagan los argentinos de bien o la pagan los amigos de Massa, o sea la política, los empresarios prebendarios, los sindigarcas (sic), entre muchos otros”, apuntó el libertario.