domingo 05 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aseguró ayer que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, “está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos”, y negó que haya intenciones de gravar a las cooperativas rurales.

“Lo quiero dejar en claro es que Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días”, subrayó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, anticipó que Massa analiza una rebaja de tributos como las retenciones.

“En las últimas semanas (Sergio Massa) me pidió distintos informes de cual va a ser la proyección de exportaciones agropecuarias y simular una baja de alícuotas a las retenciones al sector agropecuario”, explicó Bahillo y reiteró que “eso es lo que está pensando Massa y no en un aumento de impuestos”. Estimó, en ese sentido, que en 2024 se esperan ingresos por US$ 52.000 millones respecto a los US$ 25.000 millones del año en curso, impactado por la sequía.