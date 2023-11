Horóscopo del domingo 5 de noviembre

domingo 05 de noviembre de 2023 | 0:47hs.

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sorpresas agradables en este día que debiera ser calmo y valorarlo. Busquen apreciar las buenas cosas que tienen o que les pasan y disfruten. En sus mentes propuestas que querrían hacer para poder acrecentar sus beneficios. Momento de color: sol.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprovechen la jornada para poder buscar comodidad y bienestar. Salgan, disfruten, aprovechen para reencontrarse con amigos o familiares que no ven hace tiempo, la afectuosidad es primordial. Momento de color: anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Permitan desafiarse en la seducción y en el juego que inspira incluso lo romántico. Explayen sus sueños en materialidad. Es enriquecedor encontrar en el otro sus mejores partes y aceptar las que no nos agraden. Etapa nueva. Momento de color: anís.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reencuentros y llamados que los alegrarán. Dejen la rutina algo exigente que tienen respecto al hogar y aprovechen invitaciones o reuniones para poder distenderse y disfrutar de las bellas cosas que la vida nos ofrece. Momento de color: jazmín.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Que las situaciones que los incomodan que ocurren en sus lugares de trabajo, no les arruinen el día. Cada cosa en su lugar y cada vivencia de acuerdo al momento también. Sin victimizarse, en todo caso, reconozcan sus fallas también. Momento de color: azul profundo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Están en buen momento para poder decidir realizar cambios en sus modos o actitudes que serían más benéficas no sólo para ustedes sino también para su entorno. Calman los ánimos conflictivos, desaparecen, se desvanecen. Momento de color: amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no pierdan la dimensión que simplemente tienen algunos de sus problemas. Debieran aprender a darle a cada cosa no sólo su lugar sino la importancia emocional que tienen. Todo no es igual. Calma. Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Fuerte avance en sus actividades, llamados y actividad social que los hará sentir que están en plena semana. Ocupen su tiempo y aprovechen cada minuto. Evolución, desarrollo y prosperidad que a la vez deberán hacer valer. Momento de color: amarillo fuerte.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Focalizan sus energías en algo nuevo que aspiran poder proyectar. Con ganas de expresar a quienes quieren sus afectos valorando la importancia que esto tiene. Abordar interiormente la reflexión de lo importante en la vida. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Impacto por reacciones ante sus novedades que son buenas. Es un buen momento para hacer cambios que aunque sean pequeños van a reconfortar sus almas. Miren la posibilidad de realizar reuniones con amigos o familia. Momento de color: celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Presten atención a los consejos o advertencias que reciben por parte de quienes los quieren, no se equivocarán. Perspectivas con mucho valor se le presentarán en el plano laboral, aún así conversarán sobre las finanzas. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Suenan como sirenas en sus mentes el llamado a poder cambiar algunas cosas de sus rutinas que les hacen sentir mucha tensión. Lejana está esa posibilidad de volver con esas personas del pasado. Momento de color: agua transparente.