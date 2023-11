"En este show salimos amigos con el público"

jueves 02 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Juan Ingaramo se presentará mañana en Posadas con un “formato megaíntimo”, según definió para el programa radial Acá te lo contamos. “Voy sólo con mi piano, donde reproduzco el living de mi casa, el laboratorio donde yo compongo o hago las versiones”, detalló al ciclo que se emite en Radioactiva sobre el concierto que tendrá lugar la noche del viernes a partir de las 21 en el auditorio del Instituto Montoya.

En su gira por el país, Ingaramo tocará su mixtape Summer Pack, pero también hace un repaso minimalista por los discos que motivaron sus nominaciones al Grammy Latino y al Premio Gardel.

Para el artista cordobés, el show propone “un formato que disfruto mucho porque llegamos con el público a estados muy especiales. Viste que por ahí, con la banda grande, los once músicos, todo el lío genera otras sensaciones. Esta propuesta en particular me gusta mucho. Así que después de este show salimos amigos con el público. Espero que no sea la excepción en Posadas”.

Cantautor de pop, cuarteto o música urbana, prefiere no ser encasillado en ningún género.

Ingaramo está terminando de grabar su quinto disco. Fotos: Instagram @Juaningaramo

“No es algo que busque pero, como decía el Chino Darín, ‘si te defino te limito’ y un poco es cierto. Creo que al menos, en mi caso, disfruto la posibilidad de ser libre. Y esa libertad implica no poner límites. Por ahí las etiquetas o los estilos, de alguna manera, limitan y en mi caso, aprovecho para hacer todo lo que pueda. Así que así seguiré”.

Ingaramo, que grabó colaboraciones con Miranda!, Zoe Gotusso, Natalia Oreiro, entre otros artistas, consideró que compartir música es una herramienta que une “mundos estéticos” y enriquece.

Aunque en su caso, resaltó que son las canciones las que eligen a sus cantantes y colaboradores en un proceso muy natural.

“Creo que lo lindo es que se va dando de manera orgánica, no lo planeo sino que surge de lo que pide la canción”, expuso y añadió: “la canción es soberana, independiente, tienen como vida propia las canciones, ellas eligen sus colaboradores o sus cantantes, a mi me gusta compartir música, es una gran herramienta para unir dos mundos estéticos y que disfruto mucho, es como que dentro de una canción se genera otra canción y eso es rico para el oyente y para mí que la hago, siempre suma”.

Proyectos para pantallas

Con la autoridad que se ganó en los escenarios, Ingaramo se animó a debutar en la pantalla chica interpretando al joven pastor Bastián para la segunda temporada de la serie El Reino, por Netflix.

Tal fue su éxito que recibió muy buenas críticas y fue nominado a Revelación Masculina en los Premios Cóndor.

“No se nota que era la primera vez que actuaba”, estimó.

De esa manera, obtuvo varias propuestas para seguir actuando aunque no brindó mayores detalles de los papeles.

“Hay proyectos muy lindos. Como no es mi disciplina principal puedo elegir el proyecto que más me guste o me de más ganas de hacer. Hay planes y mucha ilusión de hacer cosas lindas, la verdad que fue una revelación hacerlo y lo disfruté mucho”, resumió.

El universo cordobés en un disco

Cuando se hicieron los debates previos a las Paso, Córdoba tuvo insistentes referencias por su gobernador, Juan Schiaretti, quien entonces era precandidato presidencial. Con cierta coincidencia, Ingaramo irá por el mismo concepto junto a destacadas personalidades de su provincia para el disco que saldrá a la luz antes de que termine el año.

“Calculo que para principios de diciembre sale el long play con once canciones, incluidos con los singles que saqué. Es el disco que tiene que ver con Córdoba. No Córdoba para cordobeses sino para el mundo. Coincidió justo con todo este boom de Schiaretti. De alguna manera, es mi historia, mi identidad. Es lo que soy, el lugar de donde soy y también lo que me diferencia del resto”, sostuvo acerca de este material que será su quinto álbum y tendrá colaboraciones sorpresa para representar el “universo cordobés”.



Para agendar

Concierto en el Montoya

Juan Ingaramo se presentará mañana a las 21 en el auditorio del Montoya, Ayacucho 1962, con un concierto que fusiona la música popular, como el cuarteto, pop y los sonidos urbanos. Entradas en boletería de la sala o por Ticket Way.