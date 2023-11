Un diputada de Milei insistió con el “mercado de órganos”

jueves 02 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

Diana Mondino, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), volvió a expresar que “el mercado de órganos es algo fantástico” y acusó que mediáticamente se ha hecho una “tergiversación” sobre el concepto, al mismo tiempo que se pronunció en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina, que regula la donación de órganos en nuestro país.

“La Ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón”, comenzó diciendo la futura legisladora.

Sostuvo que “mercado de órganos” es algo radicalmente distinto a la “venta de órganos”. “Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una especie de cadena de favores”.

“Ya hay muchos casos que se ha hecho de esa manera, donde la persona que te puede donar a vos no es compatible, pero si puede serlo con otra persona”, agregó.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth”, dijo Mondino.

El economista estadounidense Alvin Roth fue galardonado en 2012 con el Premio Nobel de Economía por realizar una investigación sobre donaciones e intercambios de riñones. La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España, al definir este mecanismo como habilitante del “tráfico de órganos humanos”.

Anoche, Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, defendió al Incucai, aclaró que la ley prevé el trasplante cruzado y señaló: “Cuando donás órganos, lo decidís por amor”.

En tanto, Sergio Massa tuiteó: “Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”.

“Macri es el límite moral”

La alianza de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich derivó en una carta que informó sobre la salida del espacio libertario de un senador y tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales recientemente electos. “No podemos acompañar este cambio de rumbo sólo con fines electorales (...) Durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras. Moral e ideológicamente es nuestro límite”.