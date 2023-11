El dólar blue terminó octubre a la baja

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El dólar blue se conseguía ayer a $870 para la compra y a $920 para la venta en las cuevas de la City porteña, $50 menos que el lunes. El blue acumuló un aumento de $120 (+15) en octubre.

Hoy la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial de la pizarra del Banco Nación es de 150%, mientras que con el mayorista, se coloca en 162,8%.

En octubre, la divisa subió $120 (+6,66%), un alza superior a la de septiembre pero menor a la de agosto. En lo que va del año, el dólar blue marca un incremento de $574, es decir, de 165,89%. Este número es mayor que la inflación, que hasta ahora es de 103,2% en el acumulado de 2023.

El gobierno pagará en estas horas los vencimientos de la deuda con el FMI calculados en U$S 3.400 millones. Según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, esta maniobra busca relegar la incertidumbre alrededor de la deuda con el Fondo.

Para afrontar estos compromisos, se utilizarán alrededor de U$S 1.900 millones en DEGs, la moneda del FMI. Para los U$S 1.500 millones restantes, se usarán los yuanes del segundo swap con China, que equivalen a U$S 6.500 millones.

Se prevé que la próxima revisión del acuerdo con el organismo de crédito sea después del balotaje del 19 de noviembre, que enfrentará a Javier Milei y a Sergio Massa por la presidencia.