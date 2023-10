La piscicultura se recupera con buenas perspectivas de venta

lunes 30 de octubre de 2023 | 6:04hs.

La proliferación de lluvias que se estuvo viendo en las últimas semanas impacta de maneras diferentes en los diversos sectores productivos. Mientras a algunos, como a los hortícolas, complica el crecimiento de la plantación; a otros beneficia la llegada de precipitaciones. Dentro de este último grupo se encuentran los piscícolas.

La prolongada sequía que tuvo lugar en toda la región en los últimos años, sobre todo en verano, complicó en gran medida a este rubro productivo con importante preponderancia en Misiones. Por eso, las lluvias que se vienen presentando en la provincia, impulsan a los productores dedicados a este sector a la posibilidad de sumar estanques y población de peces, sin el miedo de quedarse sin agua, como ocurrió con anterioridad.

Desde el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones se señaló que actualmente, hay más de 4.000 productores, distribuidos en distintas localidades, que se dedican a la actividad piscícola. Las zonas con mayor concentración de producción son los departamentos Capital y 25 de Mayo. No obstante, en este último tiempo, otras tomaron la iniciativa de sumarse y construir estanques con el objetivo de aumentar la producción.

La venta a pie de estanque es una manera de asegurar la calidad.

A esto, se añade el trabajo conjunto que lleva adelante el Ministerio, con los agentes en territorio, y los mismos productores para fortalecer el sector a través de capacitaciones y asesoramientos técnicos. Si bien la mayoría produce para autoconsumo, cada vez más se animan a la comercialización, principalmente en ferias y para fechas especiales, como lo serán las fiestas. Por ello, los productores ya se encuentran preparándose de cara al fin de año.

Producción y venta

José Kirilinko, es uno de los más importantes productores piscícolas y secretario de Producción de Campo Viera. En diálogo con El Territorio contó que “se están dando las condiciones con respecto a la producción debido a todas las lluvias que tuvimos, que ayudaron a recuperar todo lo que es la parte hídrica de los arroyos, las vertientes, los estanques. La parte hídrica es lo fundamental para el desarrollo y para producir carne de pescado, sin agua es imposible”. Sostuvo asimismo que de forma contraproducente, estas lluvias también en algunos casos causaron problemas en cuanto a la cantidad de agua, provocando derrumbes e inconvenientes con respecto al terreno de los estanques, como también en los desagotes alternativos que se vieron superados. No obstante, en lo que refiere al desarrollo “hasta el momento, va dentro de todo bien; el año pasado se hicieron muchos aportes desde el Estado. Había algunos productores que por ahí no podían acceder a los alevinos, y el municipio de Campo Viera también hizo aportes en la compra”.

“El productor está entusiasmado, muchos de ellos en forma particular también han comprado; yo recibo mensajes constantemente preguntando dónde comprar los alevines, trato siempre de asesorar al productor y de facilitarle los números de teléfonos. Pero los productores están muy entusiasmados en esa actividad, yo principalmente ahora quiero ver si me dan las condiciones climáticas, voy a realizar una cosecha de peces a fin de noviembre, principio de diciembre para tener pescado para navidad y año nuevo. Entonces ahí vamos a tener por lo menos un parámetro del desarrollo que tuvo estos últimos tiempos”, adujo.

Asimismo, consideró que “este tema del clima viene a fortalecer los conocimientos y las experiencias de los productores también, porque venimos de una sequía bastante complicada donde el productor fue viendo las alternativas como para proteger sus vertientes, sus arroyos; y ahora este clima lluvioso también ayuda para que podamos ver cómo ir solucionando el problema del exceso de agua”.

Una actividad rentable

Sobre la actividad en sí, Kirilinko afirmó que “es una entrada económica buena hacia el productor que tiene el lugar adecuado para realizar esa actividad, porque no todos lo tienen. Hay chacras que no tienen vertientes, no tienen arroyos y no pueden desarrollarlo, pero para aquel que puede, es una alternativa interesante y económicamente rentable de acuerdo al mercado que haya. Debemos seguir fortaleciendo eso, insistiendo en la cultura del consumo de pescado”.

Al tiempo que añadió: “en la producción de Misiones de estanques, sabemos que el consumidor va a comprar una carne que es saludable, que es cuidada y eso es bueno para no consumir tanto los peces de río que vienen de otros lugares y que por ahí no sabemos cómo fueron tratados o el tiempo que por ahí estuvo congelado, o bien si perdió la cadena de frío o no”.

“Lo ideal es que el consumidor - el día que se va a hacer la cosecha de peces - venga, vea lo que está comprando y lleve la carne de pescado fresquita, al pie de estanque. Eso le da seguridad de que está consumiendo algo sano”, cerró.





Trabajan en la capacitación y agregado de tecnologías